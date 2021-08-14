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Экс-разведчик "раскрыл" планы России "посеять раздор" в США
Экс-разведчик "раскрыл" планы России "посеять раздор" в США - РИА Новости, 14.08.2021
Экс-разведчик "раскрыл" планы России "посеять раздор" в США
Россия представляет угрозу для США, так как пытается "посеять раздор" в конгрессе и дестабилизировать ситуацию в стране, заявил бывший глава Национального... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T09:47
2021-08-14T09:47
2021-08-14T13:17
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия представляет угрозу для США, так как пытается "посеять раздор" в конгрессе и дестабилизировать ситуацию в стране, заявил бывший глава Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина. Его цитирует телеканал RT.Как утверждает Эванина, Россия и Китай объединили усилия, только первая якобы занимается этим на федеральном уровне и внутри конгресса, а второй — на уровне штатов.В частности, заявил бывший глава контрразведки, Москва ведет "нелегальную деятельность в киберпространстве", а также организует масштабные кампании "злонамеренного влияния" в социальных сетях.Эванина также убежден в намерении двух стран управлять "уязвимой цепочкой поставок США", поэтому предлагает создать в разведывательных органах специальное подразделение для выработки способов защиты.Запад не раз обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела разных стран и кибератаках. Так, весной британские и американские власти объявили о причастности СВР к атакам против SolarWinds.В Москве назвали эти обвинения "бредом" и "словоблудием", тем более что они не подкреплены доказательствами.
https://ria.ru/20210731/bolshayasdelka-1743678867.html
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в мире, безопасность, сша, китай, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
09:47 14.08.2021 (обновлено: 13:17 14.08.2021)
Экс-разведчик "раскрыл" планы России "посеять раздор" в США
Экс-глава Национального центра контрразведки США Эванина: Россия пытается посеять раздор в конгрессе