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В Швеции поблагодарили Горбачева за распад Советского Союза
В Швеции поблагодарили Горбачева за распад Советского Союза - РИА Новости, 14.08.2021
В Швеции поблагодарили Горбачева за распад Советского Союза
Принятые Михаилом Горбачевым решения больше других факторов повлияли на гибель Советского Союза, за что политика стоит поблагодарить, говорится в статье в... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T17:15
2021-08-14T19:16
сша
ссср
швеция
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Принятые Михаилом Горбачевым решения больше других факторов повлияли на гибель Советского Союза, за что политика стоит поблагодарить, говорится в статье в шведской газете Svenska Dagbladet.Журналисты пришли к выводу, что прекращение холодной войны и распад советского государства — "в основном дело рук Горбачева"."Если бы не его специфический и, как оказалось, неудачный курс на реформирование Советского Союза, история могла бы пойти совершенно иным путем", — пояснили авторы.В материале отмечается, что действия генсека ЦК КПСС и президента СССР были провальными в краткосрочной перспективе, но оказались "благословением для мира".В статье Svenska Dagbladet подчеркивается, что Горбачев был "по праву удостоен" Нобелевской премии мира в 1990 году.Оценивая результаты политики гласности и перестройки, шведские журналисты, заключили, что инициативы "оказались запоздалыми и даже ухудшили изначальное положение Советского Союза".По их словам, перестройка лишь предопределила экономический кризис страны, увеличив инфляцию и дефицит продуктов питания. А свобода слова подтолкнула жителей СССР к точке, в которой они начали подвергать сомнению саму политическую систему.При этом в Svenska Dagbladet провели параллели с экономическим реформами коммунистического Китая."Коммунистические государства вполне способны реформировать свои экономические системы и развиваться в глобальные промышленные сверхдержавы при сохранении партийной тоталитарной идеологии и без либерализации политики", — к такому мнению пришли шведы.Авторы отметили, что существует также и другая версия о внешних причинах краха СССР. Ее сторонники убеждены, что бескомпромиссная гонка вооружений под руководством американского президента Рональда Рейгана экономически ослабила восточный блок. Неэффективная плановая экономика и коллективное сельское хозяйство проиграли и политически, и экономически "живучим и экспансивным" западным демократиям.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210802/sssr-1744065179.html
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сша, ссср, швеция, михаил горбачев, рональд рейган
17:15 14.08.2021 (обновлено: 19:16 14.08.2021)
 
В Швеции поблагодарили Горбачева за распад Советского Союза

Svenska Dagbladet: распад СССР от действий Горбачева стал благословением для мира

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Принятые Михаилом Горбачевым решения больше других факторов повлияли на гибель Советского Союза, за что политика стоит поблагодарить, говорится в статье в шведской газете Svenska Dagbladet.
Журналисты пришли к выводу, что прекращение холодной войны и распад советского государства — "в основном дело рук Горбачева".
"Если бы не его специфический и, как оказалось, неудачный курс на реформирование Советского Союза, история могла бы пойти совершенно иным путем", — пояснили авторы.
В материале отмечается, что действия генсека ЦК КПСС и президента СССР были провальными в краткосрочной перспективе, но оказались "благословением для мира".
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В статье Svenska Dagbladet подчеркивается, что Горбачев был "по праву удостоен" Нобелевской премии мира в 1990 году.
Оценивая результаты политики гласности и перестройки, шведские журналисты, заключили, что инициативы "оказались запоздалыми и даже ухудшили изначальное положение Советского Союза".
По их словам, перестройка лишь предопределила экономический кризис страны, увеличив инфляцию и дефицит продуктов питания. А свобода слова подтолкнула жителей СССР к точке, в которой они начали подвергать сомнению саму политическую систему.
При этом в Svenska Dagbladet провели параллели с экономическим реформами коммунистического Китая.
"Коммунистические государства вполне способны реформировать свои экономические системы и развиваться в глобальные промышленные сверхдержавы при сохранении партийной тоталитарной идеологии и без либерализации политики", — к такому мнению пришли шведы.
Авторы отметили, что существует также и другая версия о внешних причинах краха СССР. Ее сторонники убеждены, что бескомпромиссная гонка вооружений под руководством американского президента Рональда Рейгана экономически ослабила восточный блок. Неэффективная плановая экономика и коллективное сельское хозяйство проиграли и политически, и экономически "живучим и экспансивным" западным демократиям.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Сергей Шахрай
8 декабря 2020, 18:13
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СШАСССРШвецияМихаил ГорбачевРональд Рейган
 
 
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