https://ria.ru/20210814/putin-1745760039.html
Путин призвал помочь людям с хроническими заболеваниями в зоне ЧС
Путин призвал помочь людям с хроническими заболеваниями в зоне ЧС - РИА Новости, 14.08.2021
Путин призвал помочь людям с хроническими заболеваниями в зоне ЧС
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости помочь людям, страдающим хроническими заболеваниями и находящимся в зоне ЧС, и поручил вице-премьеру... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T18:31
2021-08-14T18:31
2021-08-14T18:31
общество
владимир путин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости помочь людям, страдающим хроническими заболеваниями и находящимся в зоне ЧС, и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и Минздраву оценить ситуацию."В такой экстремальной ситуации, конечно, нужно помочь людям, которые страдают хроническими заболеваниями и по состоянию здоровья не в состоянии просто находиться даже в такой опасной зоне. Поэтому посмотрите еще раз, поговорите с медиками, если кто-то остро нуждается и без этого, без перемещения куда-то в более благоприятный район жизнь человека находится под угрозой, то нужно сделать все для того, чтобы избежать негативных последствий", - сказал он на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.Он также обратился к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой."Татьяна Алексеевна, вы на связи? Я вас прошу тоже подключиться к этой работе и вместе с Минздравом и с коллегами в регионах, прямо в городах, выяснить, есть ли такие ситуации", - сказал президент.
https://ria.ru/20210814/kerch-1745752296.html
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общество, владимир путин, здоровье - общество, россия
Путин призвал помочь людям с хроническими заболеваниями в зоне ЧС
Президент России Путин призвал помочь людям с хроническими заболеваниями в зоне ЧС