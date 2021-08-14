https://ria.ru/20210814/putin-1745758971.html

Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Бе-200

Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Бе-200 - РИА Новости, 14.08.2021

Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Бе-200

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибших при крушении самолета Бе-200, тушившего пожары в Турции, сообщает... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T18:19

2021-08-14T18:19

2021-08-14T18:38

турция

владимир путин

крушение бе-200 в турции

в мире

бе-200

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738551386_0:236:2902:1868_1920x0_80_0_0_eac5da486e28d87be9bf413f82fb4891.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибших при крушении самолета Бе-200, тушившего пожары в Турции, сообщает пресс-служба Кремля."Российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике. Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг. Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции", - заявил Путин.Также Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Турции Тайипу Эрдогану, в которой выразил соболезнования родным турецких граждан, погибших при крушении самолета Бе-200, сообщает пресс-служба Кремля."Россияне вместе с турками борются со стихийным бедствием, обрушившимся на вашу страну. Потому боль утраты объединяет нас. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество и стойкость не покинут их в этот тяжелый час", – заявил Путин.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что около трех часов дня при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров, они погибли. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства России в Анкаре.

https://ria.ru/20210814/be-200-1745754790.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, владимир путин, крушение бе-200 в турции, в мире, бе-200