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Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Бе-200
Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Бе-200 - РИА Новости, 14.08.2021
Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Бе-200
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибших при крушении самолета Бе-200, тушившего пожары в Турции, сообщает... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T18:19
2021-08-14T18:38
турция
владимир путин
крушение бе-200 в турции
в мире
бе-200
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибших при крушении самолета Бе-200, тушившего пожары в Турции, сообщает пресс-служба Кремля."Российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике. Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг. Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции", - заявил Путин.Также Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Турции Тайипу Эрдогану, в которой выразил соболезнования родным турецких граждан, погибших при крушении самолета Бе-200, сообщает пресс-служба Кремля."Россияне вместе с турками борются со стихийным бедствием, обрушившимся на вашу страну. Потому боль утраты объединяет нас. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество и стойкость не покинут их в этот тяжелый час", – заявил Путин.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что около трех часов дня при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров, они погибли. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства России в Анкаре.
https://ria.ru/20210814/be-200-1745754790.html
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турция, владимир путин, крушение бе-200 в турции, в мире, бе-200
18:19 14.08.2021 (обновлено: 18:38 14.08.2021)
 
Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Бе-200

Президент России Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Бе-200 в Турции

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеообращения к выпускникам школ
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к выпускникам школ - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибших при крушении самолета Бе-200, тушившего пожары в Турции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике. Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг. Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции", - заявил Путин.
Также Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Турции Тайипу Эрдогану, в которой выразил соболезнования родным турецких граждан, погибших при крушении самолета Бе-200, сообщает пресс-служба Кремля.
"Россияне вместе с турками борются со стихийным бедствием, обрушившимся на вашу страну. Потому боль утраты объединяет нас. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество и стойкость не покинут их в этот тяжелый час", – заявил Путин.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что около трех часов дня при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров, они погибли. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства России в Анкаре.
Российский самолёт-амфибия БЕ-200 ЧС Альтаир на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
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