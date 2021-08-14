https://ria.ru/20210814/putin-1745744317.html

Путин поблагодарил добровольцев за помощь в тушении пожаров в регионах

Путин поблагодарил добровольцев за помощь в тушении пожаров в регионах - РИА Новости, 14.08.2021

Путин поблагодарил добровольцев за помощь в тушении пожаров в регионах

Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев, принимающих участие в ликвидации пожаров в регионах страны. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T15:04

2021-08-14T15:04

2021-08-14T15:19

владимир путин

природные пожары в россии

общество

россия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев, принимающих участие в ликвидации пожаров в регионах страны."Хочу поблагодарить добровольцев, которые активно принимают участие в этой работе (тушении пожаров) в такое сложное время", - сказал Путин на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ.

https://ria.ru/20210814/putin-1745743306.html

россия

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2021

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владимир путин, природные пожары в россии, общество, россия