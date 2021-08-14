https://ria.ru/20210814/putin-1745744317.html
Путин поблагодарил добровольцев за помощь в тушении пожаров в регионах
Путин поблагодарил добровольцев за помощь в тушении пожаров в регионах - РИА Новости, 14.08.2021
Путин поблагодарил добровольцев за помощь в тушении пожаров в регионах
Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев, принимающих участие в ликвидации пожаров в регионах страны. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T15:04
2021-08-14T15:04
2021-08-14T15:19
владимир путин
природные пожары в россии
общество
россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев, принимающих участие в ликвидации пожаров в регионах страны."Хочу поблагодарить добровольцев, которые активно принимают участие в этой работе (тушении пожаров) в такое сложное время", - сказал Путин на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ.
https://ria.ru/20210814/putin-1745743306.html
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владимир путин, природные пожары в россии, общество, россия
15:04 14.08.2021 (обновлено: 15:19 14.08.2021)
Путин поблагодарил добровольцев за помощь в тушении пожаров в регионах
Президент России Путин поблагодарил добровольцев за помощь в тушении пожаров в регионах