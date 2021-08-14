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Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах
Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах - РИА Новости, 14.08.2021
Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах
Надо быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах РФ, принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T14:56
2021-08-14T19:30
владимир путин
природные пожары в россии
происшествия
россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Надо быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах РФ, принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, заявил президент России Владимир Путин."Прошу также незамедлительно приступить к оценке причиненного ущерба. Нужно принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, социально значимых объектов", - сказал Путин в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ.
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владимир путин, природные пожары в россии, происшествия, россия
14:56 14.08.2021 (обновлено: 19:30 14.08.2021)
 
Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах

Путин поручил оценить ущерб и разработать меры по ликвидации последствий ЧС в регионах

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Надо быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах РФ, принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, заявил президент России Владимир Путин.
"Прошу также незамедлительно приступить к оценке причиненного ущерба. Нужно принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, социально значимых объектов", - сказал Путин в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ.
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Владимир ПутинПриродные пожары в РоссииПроисшествияРоссия
 
 
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