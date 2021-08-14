https://ria.ru/20210814/putin-1745743655.html

Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах

Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах - РИА Новости, 14.08.2021

Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах

Надо быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах РФ, принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T14:56

2021-08-14T14:56

2021-08-14T19:30

владимир путин

природные пожары в россии

происшествия

россия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Надо быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах РФ, принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, заявил президент России Владимир Путин."Прошу также незамедлительно приступить к оценке причиненного ущерба. Нужно принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, социально значимых объектов", - сказал Путин в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ.

https://ria.ru/20210814/putin-1745743306.html

россия

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владимир путин, природные пожары в россии, происшествия, россия