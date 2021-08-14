https://ria.ru/20210814/putin-1745743306.html
Путин назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным
Путин назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным - РИА Новости, 14.08.2021
Путин назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным
Масштаб и характер природных бедствий в некоторых районах в РФ носит беспрецедентный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T14:54
2021-08-14T14:54
2021-08-14T15:03
владимир путин
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Масштаб и характер природных бедствий в некоторых районах в РФ носит беспрецедентный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин проводит в субботу совещание о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России."Конечно, мы видим и понимаем, я еще раз это отмечу, что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что например на юге порой за несколько часов выпадают сейчас месячные нормы осадков. Месячные", - сказал он на совещании.В Сибири, на Дальнем Востоке, напротив, так сложились природные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись, добавил президент."Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Но сегодня, конечно, остановимся на неотложных, экстренных задачах", - добавил он.
https://ria.ru/20210812/pogoda-1745416622.html
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владимир путин, россия, природные пожары в россии
14:54 14.08.2021 (обновлено: 15:03 14.08.2021)
Путин назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным
Президент России Путин: масштаб бедствий в некоторых районах в России носит беспрецедентный характер