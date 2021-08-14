https://ria.ru/20210814/putin-1745735786.html

Путин поговорил с многодетной семьей, которую приглашал отдохнуть в Сочи

Путин поговорил с многодетной семьей, которую приглашал отдохнуть в Сочи - РИА Новости, 14.08.2021

Путин поговорил с многодетной семьей, которую приглашал отдохнуть в Сочи

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Гавриленко из Надыма, которая по его приглашению побывала в Сочи. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T12:33

2021-08-14T12:33

2021-08-14T13:20

краснодарский край

сочи

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Гавриленко из Надыма, которая по его приглашению побывала в Сочи.С Гавриленко, у которых восемь детей, глава государства познакомился 1 июня во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Они рассказали, что планируют отправиться на автомобиле из Надыма в Краснодарский край. Путин тогда предложил им "сесть всей семьей на самолет" и пообещал, что в Сочи им организуют хороший отдых.В телефонном разговоре президент спросил Гавриленко о впечатлениях от отпуска.В Сочи семье из Надыма подготовили экскурсионно-развлекательную программу: они побывали на автодроме, в парке Ривьера, дельфинарии, на морской прогулке, в Красной Поляне, в "Роза Хуторе" и в имеретинском кластере, где проводилась Олимпиада-2014."Путин пожелал Гавриленко успешного и благополучного дальнейшего продолжения отпуска", — сообщили в пресс-службе Кремля.Сейчас семья продолжает отдых на Кубани.

https://ria.ru/20210707/vyplaty-1740259560.html

https://ria.ru/20210809/keshbek-1745000739.html

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краснодарский край, сочи, владимир путин, россия