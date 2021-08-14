https://ria.ru/20210814/prazdnik-1745444714.html
День физкультурника в России
День физкультурника в России - РИА Новости, 14.08.2021
День физкультурника в России
День физкультурника ежегодно отмечается в России во вторую субботу августа. В 2021 году дата приходится на 14 августа. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T02:10
2021-08-14T02:10
2021-08-14T02:10
спорт
справки
день физкультурника в рф
россия
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День физкультурника ежегодно отмечается в России во вторую субботу августа. В 2021 году дата приходится на 14 августа.Праздник был учрежден на основании указа президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года.История этого праздника началась с постановления Совета Народных Комиссаров СССР, принятого летом 1939 года, об учреждении Всесоюзного дня физкультурника. Дата проведения Дня физкультурника устанавливалась ежегодно. С 1961 года праздник начал отмечаться в СССР во вторую субботу августа.Первый День физкультурника прошел 18 июля 1939 года. В те годы страна переживала небывалый подъем физической культуры и спорта – были основаны многочисленные добровольные физкультурно-спортивные общества ("Спартак", "Динамо", "Крылья советов", "Локомотив" и другие), создан Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР", развивалось спартакиадное движение. День физкультурника был призван способствовать массовой пропаганде физической культуры и спорта в стране. Он стал днем традиционного всенародного смотра достижений советского физкультурного движения и мастерства советских спортсменов. В этот день по всей стране проводились показательные выступления спортсменов и соревнования различного уровня. К числу наиболее ярких мероприятий, с которыми было связано проведение Дня физкультурника, относились красочные Всесоюзные парады физкультурников и массовые спортивно-гимнастические выступления.Так, в первые послевоенные месяцы, 12 августа 1945 года в Москве на параде физкультурников выступило 25 тысяч участников из всех союзных республик. С 1956 года к Всесоюзному дню физкультурника приурочивались открытия Спартакиад народов СССР – массовых спортивных соревнований, проводившихся раз в четыре года. В современной России праздник всех физкультурников и спортсменов получил новую жизнь в 1995 году. В настоящее время физическая культура и спорт признаются важнейшим направлением социальной политики государства. В 2009 году была принята Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, определившая показатели эффективности и основные направления государственной политики в сфере физической культуры и спорта. 24 ноября 2020 года правительство РФ утвердило Стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года. Стратегия ориентирована на достижение национальной цели по сохранению здоровья и благополучия людей. Всего в ней одиннадцать приоритетных направлений, охватывающих и любительский, и профессиональный спорт. В их числе – развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество. Доля граждан России, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в 2020 году составила 45,4%. При этом доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, в общей численности детей и молодежи, составила 85,3%. В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта в России к 2030 году планируется увеличить количество людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом до 70%. В рамках цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта в 2020 году была подготовлена и одобрена правительством РФ Ведомственная программа цифровой трансформации Минспорта России, которая включает в себя более 10 проектов по цифровой трансформации государственных функций ведомства, включая использование технологий искусственного интеллекта.В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья населения, указом президента РФ с 1 сентября 2014 года в России был возрожден физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду обороне" (ГТО). В рамках обновленного ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с шести лет. Площадки ГТО представляют собой комплекс разноуровневых перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для прыжков в длину и другими уличными тренажерами.По данным на 2021 год, за семь лет после возрождения комплекса "Готов к труду и обороне" его участниками стали 14,5 миллиона россиян. Пропаганде спорта способствуют массовые спортивные события. Среди них многоэтапные соревнования: "Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания", Спартакиада пенсионеров России, Всероссийские зимние сельские спортивные игры, а также всероссийские массовые старты: "Лыжня России", "Кросс нации", "Оранжевый мяч", "Российский Азимут", "Всероссийский день бега" и другие. Ежегодно в стране проводится свыше 700 массовых физкультурных и спортивных мероприятий, которые обеспечивают возможность привлечения к соревновательной деятельности до 80 миллионов человек. Все это способствует популяризации физкультуры и здорового образа жизни.В 2020 году в условиях ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, введением режима повышенной готовности и самоизоляции, количество проведенных физкультурно-спортивных и массовых мероприятий среди населения значительно сократилось, как и число их участников. По этой причине было отменено проведение Мировых корпоративных игр, фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций.В День физкультурника во всех субъектах России традиционно проводятся спортивные мероприятия, соревнования, публичные лекции о здоровом образе жизни. В них принимают участие работники сферы физической культуры и спорта и спортсмены, а также любители активного образа жизни независимо от возраста и уровня физической подготовки. Общее руководство подготовкой и проведением мероприятий Дня физкультурника осуществляют Министерство спорта Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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спорт, справки, день физкультурника в рф, россия
День физкультурника ежегодно отмечается
в России во вторую субботу августа. В 2021 году дата приходится на 14 августа.
Праздник был учрежден
на основании указа президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года.
История этого праздника началась
с постановления Совета Народных Комиссаров СССР, принятого летом 1939 года, об учреждении Всесоюзного дня физкультурника. Дата проведения Дня физкультурника устанавливалась ежегодно. С 1961 года праздник начал отмечаться в СССР во вторую субботу августа.
Первый День физкультурника прошел 18 июля 1939 года.
В те годы страна переживала
небывалый подъем физической культуры и спорта – были основаны многочисленные добровольные физкультурно-спортивные общества ("Спартак", "Динамо", "Крылья советов", "Локомотив" и другие), создан Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР", развивалось спартакиадное движение.
День физкультурника был призван способствовать
массовой пропаганде физической культуры и спорта в стране. Он стал днем традиционного всенародного смотра достижений советского физкультурного движения и мастерства советских спортсменов. В этот день по всей стране проводились показательные выступления спортсменов и соревнования различного уровня. К числу наиболее ярких мероприятий, с которыми было связано проведение Дня физкультурника, относились красочные Всесоюзные парады физкультурников и массовые спортивно-гимнастические выступления.
Так, в первые послевоенные месяцы, 12 августа 1945 года в Москве на параде физкультурников выступило 25 тысяч участников из всех союзных республик.
С 1956 года к Всесоюзному дню физкультурника приурочивались
открытия Спартакиад народов СССР – массовых спортивных соревнований, проводившихся раз в четыре года.
В современной России праздник всех физкультурников и спортсменов получил
новую жизнь в 1995 году. В настоящее время физическая культура и спорт признаются
важнейшим направлением социальной политики государства.
В 2009 году была принята
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, определившая показатели эффективности и основные направления государственной политики в сфере физической культуры и спорта.
24 ноября 2020 года правительство РФ утвердило
Стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года.
Стратегия
ориентирована на достижение национальной цели по сохранению здоровья и благополучия людей. Всего в ней одиннадцать приоритетных направлений, охватывающих и любительский, и профессиональный спорт. В их числе – развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество.
Доля граждан России, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в 2020 году составила 45,4%
. При этом доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, в общей численности детей и молодежи, составила 85,3%. В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта в России к 2030 году планируется увеличить количество людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом до 70%.
В рамках цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта в 2020 году была подготовлена и одобрена правительством РФ Ведомственная программа цифровой трансформации Минспорта России, которая включает в себя более 10 проектов по цифровой трансформации государственных функций ведомства, включая использование технологий искусственного интеллекта.
В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья населения, указом
президента РФ с 1 сентября 2014 года в России был возрожден физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду обороне" (ГТО).
В рамках обновленного ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов
в 11 возрастных группах, начиная с шести лет.
Площадки ГТО
представляют собой комплекс разноуровневых перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для прыжков в длину и другими уличными тренажерами.По данным на 2021 год, за семь лет после возрождения комплекса "Готов к труду и обороне" его участниками стали 14,5 миллиона россиян.
Пропаганде спорта способствуют
массовые спортивные события. Среди них многоэтапные соревнования: "Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания", Спартакиада пенсионеров России, Всероссийские зимние сельские спортивные игры, а также всероссийские массовые старты: "Лыжня России", "Кросс нации", "Оранжевый мяч", "Российский Азимут", "Всероссийский день бега" и другие.
Ежегодно в стране проводится свыше 700 массовых физкультурных
и спортивных мероприятий, которые обеспечивают возможность привлечения к соревновательной деятельности до 80 миллионов человек. Все это способствует популяризации физкультуры и здорового образа жизни.
В 2020 году в условиях ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, введением режима повышенной готовности и самоизоляции, количество проведенных физкультурно-спортивных и массовых мероприятий среди населения значительно сократилось, как и число их участников. По этой причине было отменено проведение Мировых корпоративных игр, фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций.
В День физкультурника во всех субъектах России традиционно проводятся спортивные мероприятия, соревнования, публичные лекции о здоровом образе жизни.
В них принимают участие работники сферы физической культуры и спорта и спортсмены, а также любители активного образа жизни независимо от возраста и уровня физической подготовки. Общее руководство подготовкой и проведением мероприятий Дня физкультурника осуществляют Министерство спорта Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников