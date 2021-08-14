01:22 14.08.2021 (обновлено: 14:19 14.08.2021)
В Польше назвали борьбу с "Северным потоком — 2" битвой Давида с Голиафом
Польский эксперт Щенсняк сравнил борьбу с "Северным потоком — 2" с битвой Давида и Голиафа
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Соглашение Вашингтона и Берлина о завершении строительства газопровода "Северный поток — 2" стало очередным "предательством союзников", пишет в статье для польского издания Myśl Polska независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк.
"Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему (трубопроводу — Прим. Ред.), что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе", — заявил Щенсняк.
По его мнению, Варшава "ввязалась в многолетнюю войну на два фронта" и потерпела болезненное поражение, а победу в итоге одержала Германия.
"Америка вела массированный артобстрел российско-немецкого проекта, руководствуясь своими глобальными интересами, а Польша играла лишь вспомогательную роль, что обходилось дорого с точки зрения наших экономических и политических интересов", — считает эксперт.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".
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