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Религия
https://ria.ru/20210814/post-1745739797.html
Священник объяснил, что можно есть в Успенский пост
Священник объяснил, что можно есть в Успенский пост - РИА Новости, 14.08.2021
Священник объяснил, что можно есть в Успенский пост
Меню для мирян в дни наступающего в субботу Успенского поста, как и ряда других постов, существенно отличается от рекомендаций для монашествующих, а совпадающий РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T14:06
2021-08-14T14:11
религия
православие
русская православная церковь
христиане
россия
религия
религиозные праздники
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости, Артем Буденный. Меню для мирян в дни наступающего в субботу Успенского поста, как и ряда других постов, существенно отличается от рекомендаций для монашествующих, а совпадающий с началом поста Медовый спас можно провести с пользой для души и тела, принеся мед для освящения в храм, рассказал РИА Новости известный церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш).Верующие Русской православной церкви 14 августа начинают двухнедельный Успенский пост, который предваряет один из 12 главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы (28 августа). Кроме того, в этот день традиционно широко празднуют Медовый спас, - так, на одноименной субботней ярмарке в московском музее-заповеднике "Коломенское" проведут молебен и освятят (окропят святой водой) свежий урожай. По информации организаторов, ярмарка продлится до 24 октября – и на ней пчеловоды из 47 регионов России представят более 40 сортов сладкого постного продукта.Школа независимости"Русская церковь живет по своим постным обычаям, они взвешенные, разумные, приспособленные к нашей жизни", - рассказывает отец Макарий.Так, по его словам, постное меню для лиц "гражданских" (то есть не монашествующих верующих) исключает мясо, молочные продукты и яйца. Но не рыбу.Согласно же церковному монастырскому уставу, весь Успенский пост проходит на растительной пище, а по понедельникам, средам и пятницам – еще и без термической обработки (сухоядение). И только в праздник Преображения Господня - 19 августа – разрешена рыба."Рыбу в гражданской жизни тоже нужно считать постной едой. Исключения в посте - если что-то нужно есть или не есть по требованию врача. Дети также постепенно входят в режим поста. Они воспринимают приобщение ко взрослому миру, в том числе, через пост", - пояснил иеромонах.Он отмечает, что воспроизводить в среде верующих указания церковного устава один в один – "это распространенная ошибка". "Одно дело жизнь средиземноморских монастырей тысячу лет назад, когда и возникли уставы, другое – "гражданская" жизнь, быт наших не монашествующих современников. Например, жареная картошка – монахи ее и не знали. Зато пили вино разведенным с водой, что нам сегодня скорее чуждо", - пояснил собеседник агентства.В целом же, как питаться – каждому стоит определять "по своему состоянию и обстоятельствам", уверен отец Макарий. "Если ты в армии или больнице – нужно есть то, что нужно. Но если есть выбор – человек делает его в пользу христианского образа жизни. Ведь смысл поста не в том, какую еду люди едят, а как относятся к еде и к своей жизни", - подчеркнул собеседник агентства.Пост в этом смысле "школа независимости от своих прихотей", добавляет он, ведь "человек не раб, а свободное существо". "Человек смотрит на компас, идет, куда показывает стрелка, но он не становится рабом компаса, это его свободный выбор. То же с Богом. Человек свободно выбирает путь к Богу. Выражение "раб Божий" - значит, что больше ничей. Если я следую за "компасом", а меня, например, зовут в пивную, и я поддаюсь, то я раб этой прихоти", - объяснил иеромонах.Праздники Успенского постаНа Успенский пост приходится несколько церковных праздников: 14 августа - Происхождение (изнесение) честных древ животворящего Креста Господня (в народе – Медовый спас), Преображение Господне - 19 августа (или, по-народному, Яблочный спас) и Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа, которое этот пост венчает."Я бы всем посоветовал максимально углубиться в ход церковного календаря: понять смысл праздников, послушать записи проповедей в эти дни, почитать о самих богослужениях. Иными словам, оторвать голову от земли и поднять к небу", - советует отец Макарий.Крупные христианские праздники часто предваряются постом, такие, например, как Пасха и Рождество Христово. По аналогии с Великим постом перед Пасхой, который готовит людей к празднику Воскресения Христова, строятся и другие, в том числе Успенский, отмечает представитель РПЦ. "Успение – окончание земной жизни Пресвятой Богородицы. Праздники в честь святых зачастую – в честь их смерти, это переход в жизнь вечную. Христиане почитают Богородицу как начальницу, исток человеческой части природы Спасителя – он становится человеком благодаря ей", - объясняет иеромонах.Что же касается Медового спаса, который приходится на 14 августа, – это народное названия дня, когда в Церкви встречают сразу три праздника: памяти Семи мучеников Маккавеев, праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, посвященный военным победам князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в XII веке, и праздник Изнесения честных древ животворящего Креста Господня. По случаю последнего в центр храма для поклонения выносят крест, символизирующий крест, на котором распяли Иисуса Христа – частички этой святыни выносили для поклонения еще во времена Византии – отсюда и название праздника.Народное же название "Медовый спас" связано с сельскохозяйственным циклом. "Одни названия отражают ход церковной жизни, другие – ход жизни сельскохозяйственной. Мы видим мед в банке, а еще недавно для простых людей мед – единственный сладкий продукт и важная часть меню. И вот в августе его начинают выкачивать. Есть традиция начатки – первые плоды любого доброго дела, в том числе урожая, приносить в дар Богу, церкви", - заключил отец Макарий.
https://ria.ru/20210812/uspenskiy-1745328885.html
https://ria.ru/20200814/1575760157.html
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православие, русская православная церковь, христиане, россия, религия, религиозные праздники
14:06 14.08.2021 (обновлено: 14:11 14.08.2021)
 
Священник объяснил, что можно есть в Успенский пост

Иеромонах Макарий: мирским верующим можно есть рыбу в Успенский пост

© Игорь Павлович Лобанов / Перейти в фотобанкИкона "Успение"
Икона Успение
© Игорь Павлович Лобанов
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости, Артем Буденный. Меню для мирян в дни наступающего в субботу Успенского поста, как и ряда других постов, существенно отличается от рекомендаций для монашествующих, а совпадающий с началом поста Медовый спас можно провести с пользой для души и тела, принеся мед для освящения в храм, рассказал РИА Новости известный церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш).
Верующие Русской православной церкви 14 августа начинают двухнедельный Успенский пост, который предваряет один из 12 главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы (28 августа). Кроме того, в этот день традиционно широко празднуют Медовый спас, - так, на одноименной субботней ярмарке в московском музее-заповеднике "Коломенское" проведут молебен и освятят (окропят святой водой) свежий урожай. По информации организаторов, ярмарка продлится до 24 октября – и на ней пчеловоды из 47 регионов России представят более 40 сортов сладкого постного продукта.

Школа независимости

"Русская церковь живет по своим постным обычаям, они взвешенные, разумные, приспособленные к нашей жизни", - рассказывает отец Макарий.
Так, по его словам, постное меню для лиц "гражданских" (то есть не монашествующих верующих) исключает мясо, молочные продукты и яйца. Но не рыбу.
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Рыба, крупы и овощи: что можно и нельзя в Успенский пост — 2021
Согласно же церковному монастырскому уставу, весь Успенский пост проходит на растительной пище, а по понедельникам, средам и пятницам – еще и без термической обработки (сухоядение). И только в праздник Преображения Господня - 19 августа – разрешена рыба.
"Рыбу в гражданской жизни тоже нужно считать постной едой. Исключения в посте - если что-то нужно есть или не есть по требованию врача. Дети также постепенно входят в режим поста. Они воспринимают приобщение ко взрослому миру, в том числе, через пост", - пояснил иеромонах.
Он отмечает, что воспроизводить в среде верующих указания церковного устава один в один – "это распространенная ошибка". "Одно дело жизнь средиземноморских монастырей тысячу лет назад, когда и возникли уставы, другое – "гражданская" жизнь, быт наших не монашествующих современников. Например, жареная картошка – монахи ее и не знали. Зато пили вино разведенным с водой, что нам сегодня скорее чуждо", - пояснил собеседник агентства.
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Почему Успенский пост — самый строгий
В целом же, как питаться – каждому стоит определять "по своему состоянию и обстоятельствам", уверен отец Макарий. "Если ты в армии или больнице – нужно есть то, что нужно. Но если есть выбор – человек делает его в пользу христианского образа жизни. Ведь смысл поста не в том, какую еду люди едят, а как относятся к еде и к своей жизни", - подчеркнул собеседник агентства.
Пост в этом смысле "школа независимости от своих прихотей", добавляет он, ведь "человек не раб, а свободное существо". "Человек смотрит на компас, идет, куда показывает стрелка, но он не становится рабом компаса, это его свободный выбор. То же с Богом. Человек свободно выбирает путь к Богу. Выражение "раб Божий" - значит, что больше ничей. Если я следую за "компасом", а меня, например, зовут в пивную, и я поддаюсь, то я раб этой прихоти", - объяснил иеромонах.

Праздники Успенского поста

На Успенский пост приходится несколько церковных праздников: 14 августа - Происхождение (изнесение) честных древ животворящего Креста Господня (в народе – Медовый спас), Преображение Господне - 19 августа (или, по-народному, Яблочный спас) и Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа, которое этот пост венчает.
"Я бы всем посоветовал максимально углубиться в ход церковного календаря: понять смысл праздников, послушать записи проповедей в эти дни, почитать о самих богослужениях. Иными словам, оторвать голову от земли и поднять к небу", - советует отец Макарий.
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Почему у праздника Успения так много названий
Крупные христианские праздники часто предваряются постом, такие, например, как Пасха и Рождество Христово. По аналогии с Великим постом перед Пасхой, который готовит людей к празднику Воскресения Христова, строятся и другие, в том числе Успенский, отмечает представитель РПЦ. "Успение – окончание земной жизни Пресвятой Богородицы. Праздники в честь святых зачастую – в честь их смерти, это переход в жизнь вечную. Христиане почитают Богородицу как начальницу, исток человеческой части природы Спасителя – он становится человеком благодаря ей", - объясняет иеромонах.
Что же касается Медового спаса, который приходится на 14 августа, – это народное названия дня, когда в Церкви встречают сразу три праздника: памяти Семи мучеников Маккавеев, праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, посвященный военным победам князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в XII веке, и праздник Изнесения честных древ животворящего Креста Господня. По случаю последнего в центр храма для поклонения выносят крест, символизирующий крест, на котором распяли Иисуса Христа – частички этой святыни выносили для поклонения еще во времена Византии – отсюда и название праздника.
Народное же название "Медовый спас" связано с сельскохозяйственным циклом. "Одни названия отражают ход церковной жизни, другие – ход жизни сельскохозяйственной. Мы видим мед в банке, а еще недавно для простых людей мед – единственный сладкий продукт и важная часть меню. И вот в августе его начинают выкачивать. Есть традиция начатки – первые плоды любого доброго дела, в том числе урожая, приносить в дар Богу, церкви", - заключил отец Макарий.
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