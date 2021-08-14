https://ria.ru/20210814/polyaki-1745716232.html

"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора

"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора - РИА Новости, 14.08.2021

"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора

Читатели польского портала Interia высмеяли вице-спикера сената страны Богдана Борусевича, который заявил, что его не пускают в Россию. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T01:46

2021-08-14T01:46

2021-08-14T11:07

в мире

варшава

москва

польша

евросоюз

богдан борусевич

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Продолжай оплевывать Россию": поляки высмеяли не попавшего в Москву сенатора

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745708266_0:17:2572:1464_1920x0_80_0_0_6e4fb0ac0b9ec862702dd863054cc2eb.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Читатели польского портала Interia высмеяли вице-спикера сената страны Богдана Борусевича, который заявил, что его не пускают в Россию.Ранее политик в интервью изданию сообщил, что хотел приехать в Москву на похороны правозащитника Сергея Ковалева, однако в польском посольстве сенатору сказали, что ему закрыт въезд в Россию с 2015 года.Читатели портала напомнили политику, что в сложившейся ситуации в первую очередь виновата поддерживаемая им антироссийская политика Варшавы."А чему ты, Борусевич, удивляешься? Ты забыл, как вы не хотели впускать в Польшу мотоциклистов, хотевших почтить День Победы?" — написал Polak."Не смешите меня, это была резонансная тема: когда ввели санкции в отношении русских, те сделали то же самое и обнародовали список персон нон грата. Если даже я это помню, почему удивляется человек, которого это напрямую касалось? Глупость", —высказался Mk.Пользователь mefis58 и вовсе назвал Борусевича "известным русофобом".В 2015 году западные СМИ опубликовали "черный список" граждан Польши, которым запрещен въезд в Россию, в нем упоминалась фигура Борусевича. Высокопоставленный источник в МИД России заявил, что ограничения ввели исключительно в качестве ответа на действия Евросоюза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210814/potok-1745715683.html

https://ria.ru/20210813/polyaki-1745604990.html

варшава

москва

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, варшава, москва, польша, евросоюз, богдан борусевич, россия