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"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора - РИА Новости, 14.08.2021
"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
Читатели польского портала Interia высмеяли вице-спикера сената страны Богдана Борусевича, который заявил, что его не пускают в Россию. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T01:46
2021-08-14T11:07
в мире
варшава
москва
польша
евросоюз
богдан борусевич
россия
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"Продолжай оплевывать Россию": поляки высмеяли не попавшего в Москву сенатора
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Читатели польского портала Interia высмеяли вице-спикера сената страны Богдана Борусевича, который заявил, что его не пускают в Россию.Ранее политик в интервью изданию сообщил, что хотел приехать в Москву на похороны правозащитника Сергея Ковалева, однако в польском посольстве сенатору сказали, что ему закрыт въезд в Россию с 2015 года.Читатели портала напомнили политику, что в сложившейся ситуации в первую очередь виновата поддерживаемая им антироссийская политика Варшавы."А чему ты, Борусевич, удивляешься? Ты забыл, как вы не хотели впускать в Польшу мотоциклистов, хотевших почтить День Победы?" — написал Polak."Не смешите меня, это была резонансная тема: когда ввели санкции в отношении русских, те сделали то же самое и обнародовали список персон нон грата. Если даже я это помню, почему удивляется человек, которого это напрямую касалось? Глупость", —высказался Mk.Пользователь mefis58 и вовсе назвал Борусевича "известным русофобом".В 2015 году западные СМИ опубликовали "черный список" граждан Польши, которым запрещен въезд в Россию, в нем упоминалась фигура Борусевича. Высокопоставленный источник в МИД России заявил, что ограничения ввели исключительно в качестве ответа на действия Евросоюза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, варшава, москва, польша, евросоюз, богдан борусевич, россия
01:46 14.08.2021 (обновлено: 11:07 14.08.2021)
 
"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора

Читатели Interia высмеяли вице-спикера сената Польши Бориса Борусевича, которого не пустили в Россию

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВице-спикер сената Польши Богдан Борусевич
Вице-спикер сената Польши Богдан Борусевич - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Читатели польского портала Interia высмеяли вице-спикера сената страны Богдана Борусевича, который заявил, что его не пускают в Россию.
Ранее политик в интервью изданию сообщил, что хотел приехать в Москву на похороны правозащитника Сергея Ковалева, однако в польском посольстве сенатору сказали, что ему закрыт въезд в Россию с 2015 года.
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Читатели портала напомнили политику, что в сложившейся ситуации в первую очередь виновата поддерживаемая им антироссийская политика Варшавы.
"А чему ты, Борусевич, удивляешься? Ты забыл, как вы не хотели впускать в Польшу мотоциклистов, хотевших почтить День Победы?" — написал Polak.
"Продолжайте оплевывать Россию, и сюрпризов будет больше", — добавил Waldek.
"Не смешите меня, это была резонансная тема: когда ввели санкции в отношении русских, те сделали то же самое и обнародовали список персон нон грата. Если даже я это помню, почему удивляется человек, которого это напрямую касалось? Глупость", —высказался Mk.
"Он и так должен быть счастлив, что ему напомнили об этом заранее, а не задержали в аэропорту в Москве. Вот это был бы позор", — отметил Jojo.
Пользователь mefis58 и вовсе назвал Борусевича "известным русофобом".
В 2015 году западные СМИ опубликовали "черный список" граждан Польши, которым запрещен въезд в Россию, в нем упоминалась фигура Борусевича. Высокопоставленный источник в МИД России заявил, что ограничения ввели исключительно в качестве ответа на действия Евросоюза.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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