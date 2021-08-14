https://ria.ru/20210814/polsha-1745749665.html

Польский генерал испугался за судьбу страны из-за ультиматума США

Польский генерал испугался за судьбу страны из-за ультиматума США - РИА Новости, 14.08.2021

Польский генерал испугался за судьбу страны из-за ультиматума США

Американцы могут приостановить поставку техники в Польшу по уже заключенным контрактам, если правительство не возьмет курс на демократизацию страны, заявил... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T16:08

2021-08-14T16:08

2021-08-14T19:49

в мире

сша

польша

f-35

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Американцы могут приостановить поставку техники в Польшу по уже заключенным контрактам, если правительство не возьмет курс на демократизацию страны, заявил польский генерал Мирослав Ружаньский. Его слова опубликовало издание Wirtualna Polska.Военный объяснил, что под "техникой" подразумевал "прославленные F-35 или систему Patriot".Он считает, что американское правительство не будет инвестировать большие суммы денег в страну, где пренебрегают таким партнерством. Вашингтон прагматичен и планирует сотрудничество, забегая на пять-десять лет вперед, добавил Ружаньский."Американцы не будут реагировать как обиженный ребенок. <…> Если в Польше мы имеем такую нестабильную правовую и судебную систему, то какой здравомыслящий человек решится действовать в такой стране?" — отметил он.Ранее Польша подписала контракт на покупку 32 истребителей F-35 общей стоимостью в 4,6 миллиарда долларов. Ожидается, что ВВС страны приступят к полноценной эксплуатации истребителей F-35 в 2026 году, а первые самолеты в рамках контракта будут произведены в 2024 году.В марте 2018-го Варшава договорилась с Вашингтоном о поставках американских систем противовоздушной обороны Patriot. Ожидается, что на первом этапе — в 2021-2022-м — польская армия получит две батареи с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS. Первая партия — 16 пусковых установок, четыре радиолокационные станции и 208 ракет. В правительстве Польши неоднократно заявляли, что новые системы ПВО разместят у границ России.

https://ria.ru/20210724/abrams-1742639188.html

https://ria.ru/20210620/bespilotniki-1737744767.html

https://ria.ru/20210719/tanki-1741937605.html

сша

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, польша, f-35