16:08 14.08.2021 (обновлено: 19:49 14.08.2021)
Польский генерал испугался за судьбу страны из-за ультиматума США
Польский генерал Ружаньский испугался, что США откажутся от поставок военной техники
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Американцы могут приостановить поставку техники в Польшу по уже заключенным контрактам, если правительство не возьмет курс на демократизацию страны, заявил польский генерал Мирослав Ружаньский. Его слова опубликовало издание Wirtualna Polska.
Военный объяснил, что под "техникой" подразумевал "прославленные F-35 или систему Patriot".
Он считает, что американское правительство не будет инвестировать большие суммы денег в страну, где пренебрегают таким партнерством. Вашингтон прагматичен и планирует сотрудничество, забегая на пять-десять лет вперед, добавил Ружаньский.
"Американцы не будут реагировать как обиженный ребенок. <…> Если в Польше мы имеем такую нестабильную правовую и судебную систему, то какой здравомыслящий человек решится действовать в такой стране?" — отметил он.
Ранее Польша подписала контракт на покупку 32 истребителей F-35 общей стоимостью в 4,6 миллиарда долларов. Ожидается, что ВВС страны приступят к полноценной эксплуатации истребителей F-35 в 2026 году, а первые самолеты в рамках контракта будут произведены в 2024 году.
В марте 2018-го Варшава договорилась с Вашингтоном о поставках американских систем противовоздушной обороны Patriot. Ожидается, что на первом этапе — в 2021-2022-м — польская армия получит две батареи с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS. Первая партия — 16 пусковых установок, четыре радиолокационные станции и 208 ракет. В правительстве Польши неоднократно заявляли, что новые системы ПВО разместят у границ России.
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