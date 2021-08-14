https://ria.ru/20210814/polistirol-1745718493.html
Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья - РИА Новости, 14.08.2021
Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
Упаковка для продуктов из полистирола и вспененного полистирола несет потенциальную угрозу здоровью людей, сообщили РИА Новости в Российском экологическом... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T04:10
2021-08-14T04:10
2021-08-14T08:50
наука
общество
москва
здоровье
денис буцаев
российский экологический оператор
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Упаковка для продуктов из полистирола и вспененного полистирола несет потенциальную угрозу здоровью людей, сообщили РИА Новости в Российском экологическом операторе (РЭО).В РЭО пояснили, что упаковывать товары производители должны в соответствии с ГОСТами. Опасность отдельных веществ не рассматривается, хотя состав упаковки необходимо принимать во внимание при покупке и обращении с товарами.Компания пояснила, что при разложении полимеров выделяются канцерогенные вещества (стирол). Разлагается этот материал под влиянием света, механических и ионизирующих воздействий, воды, озона, кислорода и особенно под влиянием тепла. Поэтому вспененный полистирол нельзя нагревать. Также нельзя хранить жирную пищу и в целом не рекомендуется, чтобы материал контактировал с продуктами."Любой пластик не стоит греть, потому что из него начинают выделяться токсичные вещества, которые могут попасть в организм и нанести вред здоровью. Например, ПЭТ при нагреве до 60 градусов размягчается и теряет форму, ПВХ — при 65−70, полистирол — при 100. В микроволновке максимально температура разогретой еды может достигать как раз-таки 100 градусов", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.В сообщении уточняется, что согласно ГОСТам продукты допустимо упаковывать в материалы из различных видов пластика. Однако готовые блюда в пластиковых контейнерах, которые в магазинах стоят в тепловых витринах, рекомендуют обязательно перекладывать в многоразовую посуду - стеклянную, керамическую.Ранее РЭО предложил торговым сетям сократить количество упаковки пищевых товаров. По мнению оператора, часто она избыточна. Сотрудники РЭО нашли в супермаркетах огурцы в упаковке из ПВХ, выделяющую хлор, готовые продукты — в пластике с маркировкой 7, это значит, что его нельзя переработать.
https://ria.ru/20210814/vred-1745714607.html
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общество, москва, здоровье, денис буцаев, российский экологический оператор
04:10 14.08.2021 (обновлено: 08:50 14.08.2021)
Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
В Российском экологическом операторе рассказали об угрозе упаковки из полистирола здоровью человека
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Упаковка для продуктов из полистирола и вспененного полистирола несет потенциальную угрозу здоровью людей, сообщили РИА Новости в Российском экологическом операторе
(РЭО).
В РЭО пояснили, что упаковывать товары производители должны в соответствии с ГОСТами. Опасность отдельных веществ не рассматривается, хотя состав упаковки необходимо принимать во внимание при покупке и обращении с товарами.
"Например, полистирол (ПС, PS), из которого делают одноразовую посуду, вспененные лотки/подложки, вспененные боксы, стаканчики для йогуртов, контейнеры для яиц. Производители часто его выбирают из-за дешевизны. Но это токсичный и вредный пластик. Отдельно остановимся на вспененном полистироле. Он еще опаснее из-за технологии производства, когда полимеризация происходит не до конца, а только на 97−98%", - говорится в сообщении.
Компания пояснила, что при разложении полимеров выделяются канцерогенные вещества (стирол). Разлагается этот материал под влиянием света, механических и ионизирующих воздействий, воды, озона, кислорода и особенно под влиянием тепла. Поэтому вспененный полистирол нельзя нагревать. Также нельзя хранить жирную пищу и в целом не рекомендуется, чтобы материал контактировал с продуктами.
"Любой пластик не стоит греть, потому что из него начинают выделяться токсичные вещества, которые могут попасть в организм и нанести вред здоровью. Например, ПЭТ при нагреве до 60 градусов размягчается и теряет форму, ПВХ — при 65−70, полистирол — при 100. В микроволновке максимально температура разогретой еды может достигать как раз-таки 100 градусов", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева
.
В сообщении уточняется, что согласно ГОСТам продукты допустимо упаковывать в материалы из различных видов пластика. Однако готовые блюда в пластиковых контейнерах, которые в магазинах стоят в тепловых витринах, рекомендуют обязательно перекладывать в многоразовую посуду - стеклянную, керамическую.
Ранее РЭО предложил торговым сетям сократить количество упаковки пищевых товаров. По мнению оператора, часто она избыточна. Сотрудники РЭО нашли в супермаркетах огурцы в упаковке из ПВХ, выделяющую хлор, готовые продукты — в пластике с маркировкой 7, это значит, что его нельзя переработать.