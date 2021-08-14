Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210814/polistirol-1745718493.html
Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья - РИА Новости, 14.08.2021
Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
Упаковка для продуктов из полистирола и вспененного полистирола несет потенциальную угрозу здоровью людей, сообщили РИА Новости в Российском экологическом... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T04:10
2021-08-14T08:50
наука
общество
москва
здоровье
денис буцаев
российский экологический оператор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_db719b49054d487ca91150be74e4666e.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Упаковка для продуктов из полистирола и вспененного полистирола несет потенциальную угрозу здоровью людей, сообщили РИА Новости в Российском экологическом операторе (РЭО).В РЭО пояснили, что упаковывать товары производители должны в соответствии с ГОСТами. Опасность отдельных веществ не рассматривается, хотя состав упаковки необходимо принимать во внимание при покупке и обращении с товарами.Компания пояснила, что при разложении полимеров выделяются канцерогенные вещества (стирол). Разлагается этот материал под влиянием света, механических и ионизирующих воздействий, воды, озона, кислорода и особенно под влиянием тепла. Поэтому вспененный полистирол нельзя нагревать. Также нельзя хранить жирную пищу и в целом не рекомендуется, чтобы материал контактировал с продуктами."Любой пластик не стоит греть, потому что из него начинают выделяться токсичные вещества, которые могут попасть в организм и нанести вред здоровью. Например, ПЭТ при нагреве до 60 градусов размягчается и теряет форму, ПВХ — при 65−70, полистирол — при 100. В микроволновке максимально температура разогретой еды может достигать как раз-таки 100 градусов", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.В сообщении уточняется, что согласно ГОСТам продукты допустимо упаковывать в материалы из различных видов пластика. Однако готовые блюда в пластиковых контейнерах, которые в магазинах стоят в тепловых витринах, рекомендуют обязательно перекладывать в многоразовую посуду - стеклянную, керамическую.Ранее РЭО предложил торговым сетям сократить количество упаковки пищевых товаров. По мнению оператора, часто она избыточна. Сотрудники РЭО нашли в супермаркетах огурцы в упаковке из ПВХ, выделяющую хлор, готовые продукты — в пластике с маркировкой 7, это значит, что его нельзя переработать.
https://ria.ru/20210814/vred-1745714607.html
https://rsport.ria.ru/20210707/pechen-1740128807.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b0641093cb50f7e2157d6f1d1771b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, здоровье, денис буцаев, российский экологический оператор
04:10 14.08.2021 (обновлено: 08:50 14.08.2021)
 
Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья

В Российском экологическом операторе рассказали об угрозе упаковки из полистирола здоровью человека

© Depositphotos / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© Depositphotos / Alexander Raths
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Упаковка для продуктов из полистирола и вспененного полистирола несет потенциальную угрозу здоровью людей, сообщили РИА Новости в Российском экологическом операторе (РЭО).
В РЭО пояснили, что упаковывать товары производители должны в соответствии с ГОСТами. Опасность отдельных веществ не рассматривается, хотя состав упаковки необходимо принимать во внимание при покупке и обращении с товарами.
"Например, полистирол (ПС, PS), из которого делают одноразовую посуду, вспененные лотки/подложки, вспененные боксы, стаканчики для йогуртов, контейнеры для яиц. Производители часто его выбирают из-за дешевизны. Но это токсичный и вредный пластик. Отдельно остановимся на вспененном полистироле. Он еще опаснее из-за технологии производства, когда полимеризация происходит не до конца, а только на 97−98%", - говорится в сообщении.
Компания пояснила, что при разложении полимеров выделяются канцерогенные вещества (стирол). Разлагается этот материал под влиянием света, механических и ионизирующих воздействий, воды, озона, кислорода и особенно под влиянием тепла. Поэтому вспененный полистирол нельзя нагревать. Также нельзя хранить жирную пищу и в целом не рекомендуется, чтобы материал контактировал с продуктами.
"Любой пластик не стоит греть, потому что из него начинают выделяться токсичные вещества, которые могут попасть в организм и нанести вред здоровью. Например, ПЭТ при нагреве до 60 градусов размягчается и теряет форму, ПВХ — при 65−70, полистирол — при 100. В микроволновке максимально температура разогретой еды может достигать как раз-таки 100 градусов", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.
Сало - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
03:15
Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
В сообщении уточняется, что согласно ГОСТам продукты допустимо упаковывать в материалы из различных видов пластика. Однако готовые блюда в пластиковых контейнерах, которые в магазинах стоят в тепловых витринах, рекомендуют обязательно перекладывать в многоразовую посуду - стеклянную, керамическую.
Ранее РЭО предложил торговым сетям сократить количество упаковки пищевых товаров. По мнению оператора, часто она избыточна. Сотрудники РЭО нашли в супермаркетах огурцы в упаковке из ПВХ, выделяющую хлор, готовые продукты — в пластике с маркировкой 7, это значит, что его нельзя переработать.
Жареный картофель с грибами и томатами черри - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 02:35ЗОЖ
Названы семь самых опасных для печени продуктов
 
НаукаОбществоМоскваЗдоровьеДенис БуцаевРоссийский экологический оператор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:04Путин поблагодарил добровольцев за помощь в тушении пожаров в регионах
15:00Путин поручил проследить, чтобы дети из пострадавших районов пошли в школу
14:57Путин рассказал о ситуации с пожарами в Якутии
14:56Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах
14:54Путин назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным
14:52Ситуация с акцией националистов у офиса Зеленского стабилизировалась
14:50Путин призвал системно и глубоко заниматься климатической повесткой
14:48Главный педиатр Москвы рассказал, как дети переносят COVID-19
14:30Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы
14:28Опубликованы кадры эвакуации туристов из зоны наводнения на "банане"
14:22Американский историк рассказал, почему ЕС не отменит санкции против России
14:16Источник: главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест
14:14У офиса Зеленского началась потасовка между националистами и полицией
14:06Священник объяснил, что можно есть в Успенский пост
14:04Талибы захватили столицу провинции Кунар, сообщил источник
14:03Politico назвал две трагических ошибки Байдена в Афганистане
14:02Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 44
13:43В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
13:37Авиакомпания выплатит семьям погибших при падении Ми-8 по миллиону рублей
13:27В Анапе дожди подтопили санаторий, в котором находятся 443 ребенка
Лента новостейМолния