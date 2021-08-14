https://ria.ru/20210814/peterburg-1745747569.html

В Петербурге задержали мужчину, бросившего подростка на асфальт

В Петербурге задержали мужчину, бросившего подростка на асфальт - РИА Новости, 14.08.2021

В Петербурге задержали мужчину, бросившего подростка на асфальт

Мужчина, подозреваемый в травмировании подростка, которого он с силой швырнул на асфальт, задержан в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T15:47

2021-08-14T15:47

2021-08-14T15:47

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в травмировании подростка, которого он с силой швырнул на асфальт, задержан в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ."В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 13 августа у одного из домов по Загородному проспекту мужчина из-за незначительного конфликта схватил 13-летнего мальчика за куртку и за ногу, поднял на уровень головы и бросил на асфальт. Пострадавший госпитализирован. Обстоятельства инцидента уточняются.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "б, д" ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении несовершеннолетнего).

https://ria.ru/20210729/pochtalon-1743431952.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия