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В Петербурге задержали мужчину, бросившего подростка на асфальт
В Петербурге задержали мужчину, бросившего подростка на асфальт - РИА Новости, 14.08.2021
В Петербурге задержали мужчину, бросившего подростка на асфальт
Мужчина, подозреваемый в травмировании подростка, которого он с силой швырнул на асфальт, задержан в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T15:47
2021-08-14T15:47
2021-08-14T15:47
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в травмировании подростка, которого он с силой швырнул на асфальт, задержан в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ."В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 13 августа у одного из домов по Загородному проспекту мужчина из-за незначительного конфликта схватил 13-летнего мальчика за куртку и за ногу, поднял на уровень головы и бросил на асфальт. Пострадавший госпитализирован. Обстоятельства инцидента уточняются.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "б, д" ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении несовершеннолетнего).
https://ria.ru/20210729/pochtalon-1743431952.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Петербурге задержали мужчину, бросившего подростка на асфальт
СК: в Петербурге задержали мужчину, бросившего подростка на асфальт