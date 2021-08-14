Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210814/peterburg-1745747569.html
В Петербурге задержали мужчину, бросившего подростка на асфальт
В Петербурге задержали мужчину, бросившего подростка на асфальт - РИА Новости, 14.08.2021
В Петербурге задержали мужчину, бросившего подростка на асфальт
Мужчина, подозреваемый в травмировании подростка, которого он с силой швырнул на асфальт, задержан в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T15:47
2021-08-14T15:47
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в травмировании подростка, которого он с силой швырнул на асфальт, задержан в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ."В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 13 августа у одного из домов по Загородному проспекту мужчина из-за незначительного конфликта схватил 13-летнего мальчика за куртку и за ногу, поднял на уровень головы и бросил на асфальт. Пострадавший госпитализирован. Обстоятельства инцидента уточняются.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "б, д" ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении несовершеннолетнего).
https://ria.ru/20210729/pochtalon-1743431952.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:47 14.08.2021
 
В Петербурге задержали мужчину, бросившего подростка на асфальт

СК: в Петербурге задержали мужчину, бросившего подростка на асфальт

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в травмировании подростка, которого он с силой швырнул на асфальт, задержан в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.
"В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему", - сказано в сообщении.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 13:27
В Башкирии подросток ограбил почтальона на полмиллиона рублей
По данным пресс-службы, 13 августа у одного из домов по Загородному проспекту мужчина из-за незначительного конфликта схватил 13-летнего мальчика за куртку и за ногу, поднял на уровень головы и бросил на асфальт. Пострадавший госпитализирован. Обстоятельства инцидента уточняются.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "б, д" ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении несовершеннолетнего).
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43На Гаити произошло новое землетрясение
06:41При взрыве на юге Пакистана погибли тринадцать человек, сообщило СМИ
06:25На Камчатке подняли тело четвертого погибшего при крушении Ми-8
06:21Экс-премьер Ливана призвал президента уйти в отставку после взрыва танкера
06:14Талибы взяли Джелалабад
06:11Узбекистан организовал возвращение сограждан из Афганистана
05:53"Роскосмос" исключил, что "дырку" в "Союзе МС-09" сверлили на Земле
05:38"Роскосмос" не стал обвинять астронавта в сверлении "дырки" в "Союзе"
05:35Группа афганских военных перешла границу с Узбекистаном
05:25Илон Маск рассказал, когда Starship будет готов к полету
05:19В Лос-Анджелесе мужчину ранили ножом на акции против вакцинации от COVID-19
04:18При взрыве танкера в Ливане погибли не менее 20 человек
04:04При взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее десяти человек
03:36В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани
03:18В Роспотребнадзоре посоветовали петь народные песни после COVID-19
03:15Названы фразы, которые нельзя произносить в беседе с мошенником
03:08Источник объяснил, почему Европа вновь выбрала "Союз" для запуска спутников
03:06"Полная катастрофа": Пушков нашел подтверждение краха политики США
02:56Талибы путем заговора захватили город Мазари-Шариф, заявили в Афганистане
02:15Врач рассказала, как покупка привычных продуктов может ударить по кошельку
Лента новостейМолния