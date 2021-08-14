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В Париже "желтые жилеты" вышли на акцию против санитарных пропусков
В Париже "желтые жилеты" вышли на акцию против санитарных пропусков - РИА Новости, 14.08.2021
В Париже "желтые жилеты" вышли на акцию против санитарных пропусков
Акция против санитарных пропусков под предводительством сторонников "Желтых жилетов" стартовала в субботу в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T15:39
2021-08-14T16:04
в мире
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ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости, Анастасия Иванова. Акция против санитарных пропусков под предводительством сторонников "Желтых жилетов" стартовала в субботу в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В субботу во французской столице запланированы три акции против санитарных пропусков. Противники этого нововведения собираются уже пятые выходные подряд, чтобы выразить своё несогласие с политикой властей по данному вопросу.Одна из манифестаций, организованная сторонниками движения "Желтые жилеты", стартовала после 13:00 от станции Порт-Доре в 12 округе Парижа. Ожидается, что шествие пройдёт длинный маршрут через площадь Нации, площадь Республики и Монмартр. Конечной точкой пути станет площадь Клиши.Манифестанты скандируют "Свободу!", "Макрон, мы не хотим твоего санитарного пропуска!".Акция проходит мирно.Колонна протестующих с двух сторон и впереди сдерживается плотным кордоном полицейских и жандармов.Как сообщали ранее СМИ, за порядком на акциях в Париже будут следить 1,6 тысяч сотрудников правоохранительных органов.В субботу в Париже также проходят ещё две акции - одна из них начнётся в 14:30 от площади Каталонии по призыву главы партии "Патриоты" Флориан Филиппо, другая - в 13:30 от площади Биржи.Как пишут СМИ, по всей Франции пройдут около 200 манифестаций, где примут участие до 250 тысяч противников санитарных пропусков.В прошлую субботу, по данным МВД Франции, в манифестациях по всей стране участвовали 237 тысяч человек, из них 17 тысяч - в Париже.
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575874072.html
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Акция протеста против санитарных пропусков в Париже
Акция протеста против санитарных пропусков проходит в Париже
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в мире, париж, франция, каталония, министерство внутренних дел франции, патриот, коронавирус covid-19
15:39 14.08.2021 (обновлено: 16:04 14.08.2021)
 
В Париже "желтые жилеты" вышли на акцию против санитарных пропусков

В Париже стартовала акция во главе с "желтыми жилетами" против санитарных пропусков

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости, Анастасия Иванова. Акция против санитарных пропусков под предводительством сторонников "Желтых жилетов" стартовала в субботу в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
В субботу во французской столице запланированы три акции против санитарных пропусков. Противники этого нововведения собираются уже пятые выходные подряд, чтобы выразить своё несогласие с политикой властей по данному вопросу.
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Одна из манифестаций, организованная сторонниками движения "Желтые жилеты", стартовала после 13:00 от станции Порт-Доре в 12 округе Парижа. Ожидается, что шествие пройдёт длинный маршрут через площадь Нации, площадь Республики и Монмартр. Конечной точкой пути станет площадь Клиши.
Манифестанты скандируют "Свободу!", "Макрон, мы не хотим твоего санитарного пропуска!".
Акция проходит мирно.
Колонна протестующих с двух сторон и впереди сдерживается плотным кордоном полицейских и жандармов.
Как сообщали ранее СМИ, за порядком на акциях в Париже будут следить 1,6 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
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В субботу в Париже также проходят ещё две акции - одна из них начнётся в 14:30 от площади Каталонии по призыву главы партии "Патриоты" Флориан Филиппо, другая - в 13:30 от площади Биржи.
Как пишут СМИ, по всей Франции пройдут около 200 манифестаций, где примут участие до 250 тысяч противников санитарных пропусков.
В прошлую субботу, по данным МВД Франции, в манифестациях по всей стране участвовали 237 тысяч человек, из них 17 тысяч - в Париже.
 
В миреПарижФранцияКаталонияМинистерство внутренних дел ФранцииПатриотКоронавирус COVID-19
 
 
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