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В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана - РИА Новости, 14.08.2021
В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли их позиции на северо-восточном участке границы. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T06:57
2021-08-14T06:57
2021-08-14T11:12
в мире
армения
азербайджан
баку
ереван
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ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли их позиции на северо-восточном участке границы.По данным ведомства, огонь из стрелкового оружия велся накануне вечером, с 22:00 до 22:40 по местному времени, его удалось подавить ответными действиями. Ночью обстановка на границе была относительно спокойной.В Баку это заявление пока не прокомментировали.Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля, сообщалось о погибших и раненых. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.Отношения между республиками остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
https://ria.ru/20210813/obstrel-1745599801.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, ереван
06:57 14.08.2021 (обновлено: 11:12 14.08.2021)
В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
Минобороны Армении заявило об обстрелах на границе со стороны азербайджанских ВС