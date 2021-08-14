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В море у Новороссийска не нашли следов разлива нефти
В море у Новороссийска не нашли следов разлива нефти - РИА Новости, 14.08.2021
В море у Новороссийска не нашли следов разлива нефти
Море на пляжах Новороссийска чистое, следов разлива нефти нет, люди купаются, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T21:29
2021-08-14T21:49
происшествия
новороссийск
российская академия наук
институт космических исследований
николай шульгинов
россия
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НОВОРОССИЙСК, 14 авг – РИА Новости. Море на пляжах Новороссийска чистое, следов разлива нефти нет, люди купаются, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.По его словам, купающихся хоть и немного, но они есть. Вода у берега чистая, никакой радужной пленки или неприятного запаха нет. По словам местных жителей, следы разлива конкретно до Новороссийска не доходили.Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объем - порядка 12 кубометров.Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что по расчетам ученых нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК Николаем Горбанем заявил о необходимости проверки информации об объеме разлива. Глава КТК провел пресс-конференцию на месте происшествия 13 августа, на которой сказал, что обновленные данные по объему разлива будут представлены на следующей неделе.
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353
60
Море на пляжах Новороссийска чистое
Море на пляжах Новороссийска чистое, следов разлива нефти нет, люди купаются, передаёт корреспондент РИА Новости. Местные жители говорят, что последствия разлива побережья Новороссийска не коснулись.
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происшествия, новороссийск, российская академия наук, институт космических исследований, николай шульгинов, россия
21:29 14.08.2021 (обновлено: 21:49 14.08.2021)
 
В море у Новороссийска не нашли следов разлива нефти

В море у Новороссийска не нашли следов разлива нефти, вода чистая, люди купаются

Читать ria.ru в
НОВОРОССИЙСК, 14 авг – РИА Новости. Море на пляжах Новороссийска чистое, следов разлива нефти нет, люди купаются, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
По его словам, купающихся хоть и немного, но они есть. Вода у берега чистая, никакой радужной пленки или неприятного запаха нет. По словам местных жителей, следы разлива конкретно до Новороссийска не доходили.
Разлив нефти - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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Генпрокуратура проконтролирует дело о разливе нефти у Новороссийска
Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объем - порядка 12 кубометров.
Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что по расчетам ученых нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК Николаем Горбанем заявил о необходимости проверки информации об объеме разлива. Глава КТК провел пресс-конференцию на месте происшествия 13 августа, на которой сказал, что обновленные данные по объему разлива будут представлены на следующей неделе.
 
ПроисшествияНовороссийскРоссийская академия наукИнститут космических исследованийНиколай ШульгиновРоссия
 
 
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