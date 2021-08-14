10:04 14.08.2021 (обновлено: 13:31 14.08.2021)
На Украине показали видео с частью комплекса "уничтожителя" Крымского моста
Defense Express опубликовал видео с РЛС "Минерал-У" для "уничтожителя" Крымского моста
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией "Минерал-У", которая сможет работать с ракетным комплексом ЖК-360МЦ "Нептун".
На кадрах видно, как функционируют различные механизмы боевой машины.
Нова РЛС "Мінерал-У" завершує перевірчі тести pic.twitter.com/RCYtAfMasG— DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) August 12, 2021
РЛС, которую разрабатывает научно-исследовательский институт "Квант-Радиолокация", проходит технические испытания.
Ранее Киев неоднократно заявлял о создании новой ракеты, которая, по словам украинских политиков, может стать фактором сдерживания России в Черном и Азовском морях и способна уничтожить Крымский мост.
Утверждается, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс якобы обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Новітня українська "загоризонтна" РЛС для наведення на надводні цілі від "УкрІннМаш" та "Квант-Радіолокація" pic.twitter.com/d4XIHvFhSd— DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) August 12, 2021