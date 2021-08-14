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На Украине показали видео с частью комплекса "уничтожителя" Крымского моста
На Украине показали видео с частью комплекса "уничтожителя" Крымского моста - РИА Новости, 14.08.2021
На Украине показали видео с частью комплекса "уничтожителя" Крымского моста
Украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией "Минерал-У", которая сможет работать с ракетным комплексом ЖК-360МЦ "Нептун". РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T10:04
2021-08-14T13:31
в мире
украина
киев
азовское море
р-360
россия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией "Минерал-У", которая сможет работать с ракетным комплексом ЖК-360МЦ "Нептун".На кадрах видно, как функционируют различные механизмы боевой машины.РЛС, которую разрабатывает научно-исследовательский институт "Квант-Радиолокация", проходит технические испытания.Ранее Киев неоднократно заявлял о создании новой ракеты, которая, по словам украинских политиков, может стать фактором сдерживания России в Черном и Азовском морях и способна уничтожить Крымский мост.Утверждается, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс якобы обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
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в мире, украина, киев, азовское море, р-360, россия
10:04 14.08.2021 (обновлено: 13:31 14.08.2021)
 
На Украине показали видео с частью комплекса "уничтожителя" Крымского моста

Defense Express опубликовал видео с РЛС "Минерал-У" для "уничтожителя" Крымского моста

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСтенд компании "Укроборонпром"
Стенд компании Укроборонпром - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией "Минерал-У", которая сможет работать с ракетным комплексом ЖК-360МЦ "Нептун".
На кадрах видно, как функционируют различные механизмы боевой машины.
РЛС, которую разрабатывает научно-исследовательский институт "Квант-Радиолокация", проходит технические испытания.
Ранее Киев неоднократно заявлял о создании новой ракеты, которая, по словам украинских политиков, может стать фактором сдерживания России в Черном и Азовском морях и способна уничтожить Крымский мост.
Утверждается, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс якобы обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
 
В миреУкраинаКиевАзовское мореР-360Россия
 
 
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