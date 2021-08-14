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На Украине показали видео с частью комплекса "уничтожителя" Крымского моста

На Украине показали видео с частью комплекса "уничтожителя" Крымского моста - РИА Новости, 14.08.2021

На Украине показали видео с частью комплекса "уничтожителя" Крымского моста

Украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией "Минерал-У", которая сможет работать с ракетным комплексом ЖК-360МЦ "Нептун". РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T10:04

2021-08-14T10:04

2021-08-14T13:31

в мире

украина

киев

азовское море

р-360

россия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией "Минерал-У", которая сможет работать с ракетным комплексом ЖК-360МЦ "Нептун".На кадрах видно, как функционируют различные механизмы боевой машины.РЛС, которую разрабатывает научно-исследовательский институт "Квант-Радиолокация", проходит технические испытания.Ранее Киев неоднократно заявлял о создании новой ракеты, которая, по словам украинских политиков, может стать фактором сдерживания России в Черном и Азовском морях и способна уничтожить Крымский мост.Утверждается, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс якобы обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

украина

киев

азовское море

россия

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в мире, украина, киев, азовское море, р-360, россия