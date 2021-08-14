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В центре Москвы установят скульптуру в виде огромного кома глины

В центре Москвы установят скульптуру в виде огромного кома глины - РИА Новости, 14.08.2021

В центре Москвы установят скульптуру в виде огромного кома глины

Скульптуру в виде огромного кома глины воздвигают напротив бывшей электростанции на Болотной площади в центре Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T20:15

2021-08-14T20:15

2021-08-14T20:31

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Скульптуру в виде огромного кома глины воздвигают напротив бывшей электростанции на Болотной площади в центре Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости.Как указано в Instagram дома культуры "ГЭС-2", на его территории установят две работы современных художников. Одна из них, "Большая глина № 4" Урса Фишера, разместится напротив главного входа в здание. В последний раз ее выставляли во Флоренции на площади Синьории в 2017 году."Большая глина № 4" посвящена осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека, говорится в сообщении. Она представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию — копию комка глины, который автор разминал в руках. Это движение олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг. При этом ряд пользователей соцсетей негативно отреагировали на перспективу появления такой скульптуры в центре города, сравнив ее с отходами жизнедеятельности собак, кошек и человека.ГЭС-2 — выведенная из эксплуатации электростанция на Болотной набережной. После ее закрытия постройки передали фонду современного искусства V-A-C, который начал их реконструкцию под арт-центр. Открытие запланировано на 2021 год.

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