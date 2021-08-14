https://ria.ru/20210814/moskva-1745752023.html

В центре Москвы в мусорном контейнере обнаружили новорожденного ребенка

В центре Москвы в мусорном контейнере обнаружили новорожденного ребенка - РИА Новости, 14.08.2021

В центре Москвы в мусорном контейнере обнаружили новорожденного ребенка

В Хамовническом районе Москвы в мусорном контейнере обнаружили новорожденного ребенка, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T16:33

2021-08-14T16:33

2021-08-14T20:42

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Хамовническом районе Москвы в мусорном контейнере обнаружили новорожденного ребенка, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.Это произошло на улице Усачева. Младенец был завернут в куртку и полиэтиленовый пакет. "Девочке не больше суток от рождения. Сейчас ее осматривают врачи", — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.На место приехал исполняющий обязанности заместителя межрайонного прокурора Алексей Прохоров. Прокуратура выясняет обстоятельства оставления очередного новорожденного в опасности.Надзорное ведомство взяло ситуацию с ребенком на контроль. Личности родителей устанавливают.Следственный комитет также начал проверку.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва