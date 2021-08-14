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В центре Москвы в мусорном контейнере обнаружили новорожденного ребенка
В центре Москвы в мусорном контейнере обнаружили новорожденного ребенка - РИА Новости, 14.08.2021
В центре Москвы в мусорном контейнере обнаружили новорожденного ребенка
В Хамовническом районе Москвы в мусорном контейнере обнаружили новорожденного ребенка, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T16:33
2021-08-14T16:33
2021-08-14T20:42
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Хамовническом районе Москвы в мусорном контейнере обнаружили новорожденного ребенка, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.Это произошло на улице Усачева. Младенец был завернут в куртку и полиэтиленовый пакет. "Девочке не больше суток от рождения. Сейчас ее осматривают врачи", — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.На место приехал исполняющий обязанности заместителя межрайонного прокурора Алексей Прохоров. Прокуратура выясняет обстоятельства оставления очередного новорожденного в опасности.Надзорное ведомство взяло ситуацию с ребенком на контроль. Личности родителей устанавливают.Следственный комитет также начал проверку.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва
16:33 14.08.2021 (обновлено: 20:42 14.08.2021)
В центре Москвы в мусорном контейнере обнаружили новорожденного ребенка
Прокуратура: в Хамовническом районе Москвы в мусорном контейнере обнаружили новорожденного ребенка
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
В Хамовническом районе Москвы
в мусорном контейнере обнаружили новорожденного ребенка, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Это произошло на улице Усачева. Младенец был завернут в куртку и полиэтиленовый пакет.
"Девочке не больше суток от рождения. Сейчас ее осматривают врачи", — говорится в официальном Telegram-канале
ведомства.
На место приехал исполняющий обязанности заместителя межрайонного прокурора Алексей Прохоров. Прокуратура выясняет обстоятельства оставления очередного новорожденного в опасности.
Надзорное ведомство взяло ситуацию с ребенком на контроль. Личности родителей устанавливают.
Следственный комитет также начал проверку.