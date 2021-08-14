https://ria.ru/20210814/moskva-1745727954.html
В московском сквере нашли тело задушенной девушки
В московском сквере нашли тело задушенной девушки - РИА Новости, 14.08.2021
В московском сквере нашли тело задушенной девушки
На севере Москвы нашли тело задушенной девушки, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T10:29
2021-08-14T10:29
2021-08-14T13:33
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На севере Москвы нашли тело задушенной девушки, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.Погибшую обнаружили минувшей ночью в сквере вблизи Лазоревого проезда. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Сейчас они устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы.
https://ria.ru/20210803/udushenie-1744198381.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:29 14.08.2021 (обновлено: 13:33 14.08.2021)
В московском сквере нашли тело задушенной девушки
СК завел уголовное дело после того, как девушку нашли задушенной в сквере на севере Москвы