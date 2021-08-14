Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210814/mi-8-1745717556.html
На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8 - РИА Новости, 14.08.2021
На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
На месте падения вертолета Ми-8 на дне Курильского озера нашли тела трех человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T03:30
2021-08-14T09:20
происшествия
камчатский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8
владимир солодов
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745621254_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_4b12389be17303557b8bb25a25c31fc4.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На месте падения вертолета Ми-8 на дне Курильского озера нашли тела трех человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.По словам губернатора, работы будут вестись все светлое время суток.Накануне Следственный комитет сообщил, что на месте крушения нашли тело одной пассажирки.Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа. Он затонул на глубине 110 метров примерно в 500 метрах от берега. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий крушения — плохая погода и ошибка пилотирования.
https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745518637.html
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745621254_294:0:1062:576_1920x0_80_0_0_dad0e7d93bdefa299128fc747d520c2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, камчатский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ми-8, владимир солодов, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
03:30 14.08.2021 (обновлено: 09:20 14.08.2021)
 
На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8

Рядом с обломками Ми-8 на дне Курильского озера на Камчатке нашли тела трех человек

© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"Поисково-спасательная операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Поисково-спасательная операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На месте падения вертолета Ми-8 на дне Курильского озера нашли тела трех человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек", — написал он.

По словам губернатора, работы будут вестись все светлое время суток.
Накануне Следственный комитет сообщил, что на месте крушения нашли тело одной пассажирки.
Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа. Он затонул на глубине 110 метров примерно в 500 метрах от берега. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий крушения — плохая погода и ошибка пилотирования.
Сотрудники Кроноцкого заповедника в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 17:39
Выживший при падении Ми-8 на Камчатке раскрыл подробности аварии
 
ПроисшествияКамчатский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8Владимир СолодовКрушение вертолета Ми-8 в Камчатском крае
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:04Путин поблагодарил добровольцев за помощь в тушении пожаров в регионах
15:00Путин поручил проследить, чтобы дети из пострадавших районов пошли в школу
14:57Путин рассказал о ситуации с пожарами в Якутии
14:56Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах
14:54Путин назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным
14:52Ситуация с акцией националистов у офиса Зеленского стабилизировалась
14:50Путин призвал системно и глубоко заниматься климатической повесткой
14:48Главный педиатр Москвы рассказал, как дети переносят COVID-19
14:30Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы
14:28Опубликованы кадры эвакуации туристов из зоны наводнения на "банане"
14:22Американский историк рассказал, почему ЕС не отменит санкции против России
14:16Источник: главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест
14:14У офиса Зеленского началась потасовка между националистами и полицией
14:06Священник объяснил, что можно есть в Успенский пост
14:04Талибы захватили столицу провинции Кунар, сообщил источник
14:03Politico назвал две трагических ошибки Байдена в Афганистане
14:02Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 44
13:43В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
13:37Авиакомпания выплатит семьям погибших при падении Ми-8 по миллиону рублей
13:27В Анапе дожди подтопили санаторий, в котором находятся 443 ребенка
Лента новостейМолния