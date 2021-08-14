03:30 14.08.2021 (обновлено: 09:20 14.08.2021)
На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
Рядом с обломками Ми-8 на дне Курильского озера на Камчатке нашли тела трех человек
© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"Поисково-спасательная операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На месте падения вертолета Ми-8 на дне Курильского озера нашли тела трех человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек", — написал он.
По словам губернатора, работы будут вестись все светлое время суток.
Накануне Следственный комитет сообщил, что на месте крушения нашли тело одной пассажирки.
Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа. Он затонул на глубине 110 метров примерно в 500 метрах от берега. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий крушения — плохая погода и ошибка пилотирования.
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