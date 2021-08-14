01:35 14.08.2021 (обновлено: 11:13 14.08.2021)
На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
На дне озера на Камчатке, где упал вертолет Ми-8, обнаружили несколько тел погибших туристов
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Спасатели обнаружили несколько тел погибших туристов на дне Курильского озера на Камчатке рядом с упавшим Ми-8, сообщает МЧС России.
Накануне Следственный комитет заявил, что рядом с найденным в водоеме вертолетом нашли тело одной пассажирки.
Отмечается, что с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус утонувшего Ми-8. Он находится на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров.
"…Рядом с фюзеляжем вертолета найдены несколько тел пропавших туристов. Прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность", — добавили в спасательном ведомстве.
Также сообщается о возобновлении поисковых работ с наступлением светлого времени суток. Кроме того, продолжается ликвидация последствий крушения Ми-8. В поисках задействованы силы и средства МЧС, инспекторы Кроноцкого государственного природного биосферного заказника и военнослужащие министерства обороны.
В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации. Четверо не пострадали.
Правоохранительные органы расследуют дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, за этой работой по поручению главы СК Александра Бастрыкина следят в центральном аппарате ведомства.
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