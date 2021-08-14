https://ria.ru/20210814/mi-8-1745716074.html

На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов

На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов - РИА Новости, 14.08.2021

На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов

Спасатели обнаружили несколько тел погибших туристов на дне Курильского озера на Камчатке рядом с упавшим Ми-8, сообщает МЧС России. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T01:35

2021-08-14T01:35

2021-08-14T11:13

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8

туризм

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Спасатели обнаружили несколько тел погибших туристов на дне Курильского озера на Камчатке рядом с упавшим Ми-8, сообщает МЧС России.Накануне Следственный комитет заявил, что рядом с найденным в водоеме вертолетом нашли тело одной пассажирки.Отмечается, что с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус утонувшего Ми-8. Он находится на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров.Также сообщается о возобновлении поисковых работ с наступлением светлого времени суток. Кроме того, продолжается ликвидация последствий крушения Ми-8. В поисках задействованы силы и средства МЧС, инспекторы Кроноцкого государственного природного биосферного заказника и военнослужащие министерства обороны.В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации. Четверо не пострадали.Правоохранительные органы расследуют дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, за этой работой по поручению главы СК Александра Бастрыкина следят в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745518637.html

россия

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2021

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ми-8, новости - туризм