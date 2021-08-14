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На Кубани подтопило более 1,3 тысяч частных домов
На Кубани подтопило более 1,3 тысяч частных домов - РИА Новости, 14.08.2021
На Кубани подтопило более 1,3 тысяч частных домов
Непогода на Кубани привела к подтоплению 1344 частных домов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T10:35
2021-08-14T13:31
происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 14 авг – РИА Новости. Непогода на Кубани привела к подтоплению 1344 частных домов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.Также пострадали 1683 придомовых территорий. Всего стихия ударила по 19 населенным пунктам.На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Они занимаются откачкой воды.В Краснодарском крае действует режим ЧС из-за прошедших "залповых ливней". При этом, отмечается, что до 16 августа может выпасть еще до 140 мм осадков.
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РИА Новости
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60
происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:35 14.08.2021 (обновлено: 13:31 14.08.2021)
 
На Кубани подтопило более 1,3 тысяч частных домов

МЧС: ливни подтопили более 1300 частных домовладений на Кубани

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодтопленная территория станицы Курчанская в Темрюкском районе Краснодарского края
Подтопленная территория станицы Курчанская в Темрюкском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 14 авг – РИА Новости. Непогода на Кубани привела к подтоплению 1344 частных домов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
Также пострадали 1683 придомовых территорий. Всего стихия ударила по 19 населенным пунктам.
На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Они занимаются откачкой воды.
В Краснодарском крае действует режим ЧС из-за прошедших "залповых ливней". При этом, отмечается, что до 16 августа может выпасть еще до 140 мм осадков.
"Библейский потоп": улицы в Керчи ушли под воду
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Штормовое предупреждение объявили на этой неделе в Крыму из-за надвигающихся дождей. Синоптики предрекли полуострову "библейский потоп".

Сотрудник коммунальной службы на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
1 из 12

Штормовое предупреждение объявили на этой неделе в Крыму из-за надвигающихся дождей. Синоптики предрекли полуострову "библейский потоп".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В зоне подтопления в Керчи оказались городской стадион, рынок, рыбоконсервный завод и около ста домов.

Женщина уводит корову с подтопленного в результате ливневых дождей пастбища около Керчи
2 из 12

В зоне подтопления в Керчи оказались городской стадион, рынок, рыбоконсервный завод и около ста домов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Троллейбусы не вышли на линии. Администрация Керчи рекомендовала отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Автомобиль на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
3 из 12

Троллейбусы не вышли на линии. Администрация Керчи рекомендовала отказаться от поездок на личном автотранспорте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Проход на подтопленный стадион в Керчи.

Проход на подтопленный в результате ливневых дождей стадион в Керчи
4 из 12

Проход на подтопленный стадион в Керчи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Жителей предупредили о возможной эвакуации, попросили держать под рукой документы и вещи первой необходимости. Развернуты несколько пунктов сбора, подготовлены автобусы для перевозки людей.

Молодой человек на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
5 из 12

Жителей предупредили о возможной эвакуации, попросили держать под рукой документы и вещи первой необходимости. Развернуты несколько пунктов сбора, подготовлены автобусы для перевозки людей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сотрудники коммунальных служб заранее начали расчистку ливневок. Для распила поваленных деревьев и расчистки дорог создали мобильные аварийные бригады. На помощь Керчи из Симферополя выдвинулись дополнительные силы МЧС.

Сотрудники коммунальной службы на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
6 из 12

Сотрудники коммунальных служб заранее начали расчистку ливневок. Для распила поваленных деревьев и расчистки дорог создали мобильные аварийные бригады. На помощь Керчи из Симферополя выдвинулись дополнительные силы МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи.
Автомобиль Росгвардии на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
7 из 12
Автомобиль Росгвардии на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Керчь подтапливает второй раз за лето.

Девушка на подтопленной автобусной остановке в результате ливневых дождей улице в Керчи
8 из 12

Керчь подтапливает второй раз за лето.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сильные ливни шли в Крыму с начала июня до середины июля. Больше всего, помимо Керчи, пострадали Ялта и Бахчисарайский район. Подтопления признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Женщина с сумками для переноски животных на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
9 из 12

Сильные ливни шли в Крыму с начала июня до середины июля. Больше всего, помимо Керчи, пострадали Ялта и Бахчисарайский район. Подтопления признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Для защиты от паводков под Керчью предложили создать каскадные озера в месте разлива реки Катерлез. Предполагается, что они задержат быстрый сход воды и помогут избежать подтоплений в районе центрального стадиона.

Грузовой автомобиль на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
10 из 12

Для защиты от паводков под Керчью предложили создать каскадные озера в месте разлива реки Катерлез. Предполагается, что они задержат быстрый сход воды и помогут избежать подтоплений в районе центрального стадиона.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодтопленный в результате ливневых дождей магазин велосипедов в Керчи.
Подтопленный в результате ливневых дождей магазин велосипедов в Керчи
11 из 12
Подтопленный в результате ливневых дождей магазин велосипедов в Керчи.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

По прогнозу, дожди будут идти до выходных. Городские власти обещают, что июньское наводнение не повторится.

Прохожие на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
12 из 12

По прогнозу, дожди будут идти до выходных. Городские власти обещают, что июньское наводнение не повторится.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

Штормовое предупреждение объявили на этой неделе в Крыму из-за надвигающихся дождей. Синоптики предрекли полуострову "библейский потоп".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

В зоне подтопления в Керчи оказались городской стадион, рынок, рыбоконсервный завод и около ста домов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

Троллейбусы не вышли на линии. Администрация Керчи рекомендовала отказаться от поездок на личном автотранспорте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Проход на подтопленный стадион в Керчи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Жителей предупредили о возможной эвакуации, попросили держать под рукой документы и вещи первой необходимости. Развернуты несколько пунктов сбора, подготовлены автобусы для перевозки людей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Сотрудники коммунальных служб заранее начали расчистку ливневок. Для распила поваленных деревьев и расчистки дорог создали мобильные аварийные бригады. На помощь Керчи из Симферополя выдвинулись дополнительные силы МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12
Автомобиль Росгвардии на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Керчь подтапливает второй раз за лето.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

Сильные ливни шли в Крыму с начала июня до середины июля. Больше всего, помимо Керчи, пострадали Ялта и Бахчисарайский район. Подтопления признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Для защиты от паводков под Керчью предложили создать каскадные озера в месте разлива реки Катерлез. Предполагается, что они задержат быстрый сход воды и помогут избежать подтоплений в районе центрального стадиона.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12
Подтопленный в результате ливневых дождей магазин велосипедов в Керчи.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

По прогнозу, дожди будут идти до выходных. Городские власти обещают, что июньское наводнение не повторится.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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