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На Кубани подтопило более 1,3 тысяч частных домов

На Кубани подтопило более 1,3 тысяч частных домов - РИА Новости, 14.08.2021

На Кубани подтопило более 1,3 тысяч частных домов

Непогода на Кубани привела к подтоплению 1344 частных домов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T10:35

2021-08-14T10:35

2021-08-14T13:31

происшествия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 14 авг – РИА Новости. Непогода на Кубани привела к подтоплению 1344 частных домов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.Также пострадали 1683 придомовых территорий. Всего стихия ударила по 19 населенным пунктам.На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Они занимаются откачкой воды.В Краснодарском крае действует режим ЧС из-за прошедших "залповых ливней". При этом, отмечается, что до 16 августа может выпасть еще до 140 мм осадков.

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)