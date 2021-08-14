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В Анапе и Темрюке за сутки выпала годовая норма осадков
В Анапе и Темрюке за сутки выпала годовая норма осадков - РИА Новости, 14.08.2021
В Анапе и Темрюке за сутки выпала годовая норма осадков
Годовая норма осадков выпала за сутки в Анапе и Темрюке, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T18:23
2021-08-14T18:23
2021-08-14T18:23
происшествия
темрюк
краснодарский край
славянский район
владимир путин
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Годовая норма осадков выпала за сутки в Анапе и Темрюке, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Президент РФ Владимир Путин в субботу провел совещание по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ в режиме видеоконференции."Здесь за сутки и в Анапе, и в Темрюке выпала годовая норма осадков. Конечно, большая вода начала активно мобилизовываться и превращаться в нагонную волну", - рассказал Кондратьев на совещании.На территории Краснодарского края в 14 муниципальных образованиях действует режим ЧС, вызванный залповыми ливнями, смерчами, градом и подтоплениями. С 13 августа вода вошла на территории четырех детских лагерей Анапы, Темрюкского и Славянского районов, из которых эвакуировали около тысячи детей. Из-за ливней в ночь 14 августа также были подтоплены 1344 частных дома и 1683 придомовые территории. Жители домов расположили во временных пунктах размещения.
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происшествия, темрюк, краснодарский край, славянский район, владимир путин, вениамин кондратьев
В Анапе и Темрюке за сутки выпала годовая норма осадков
Губернатор Краснодарского края Кондратьев: в Анапе и Темрюке за сутки выпала годовая норма осадков