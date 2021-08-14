https://ria.ru/20210814/kuban-1745746292.html

На Кубани из-за подтоплений эвакуировали более 1,5 тысячи человек

На Кубани из-за подтоплений эвакуировали более 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 14.08.2021

На Кубани из-за подтоплений эвакуировали более 1,5 тысячи человек

Из-за подтоплений в Краснодарском крае эвакуированы 1540 человек, в том числе 995 детей, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T15:33

2021-08-14T15:33

2021-08-14T15:33

происшествия

краснодарский край

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

россия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Из-за подтоплений в Краснодарском крае эвакуированы 1540 человек, в том числе 995 детей, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России."Для защиты населения было принято решение об эвакуации 1540 человек, в том числе 995 детей", - сказал министр.Он добавил, что детей отправили в девять пунктов временного размещения - санатории и лагеря.

https://ria.ru/20210814/anapa-1745737644.html

краснодарский край

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия