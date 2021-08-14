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На Кубани из-за подтоплений эвакуировали более 1,5 тысячи человек
На Кубани из-за подтоплений эвакуировали более 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 14.08.2021
На Кубани из-за подтоплений эвакуировали более 1,5 тысячи человек
Из-за подтоплений в Краснодарском крае эвакуированы 1540 человек, в том числе 995 детей, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T15:33
2021-08-14T15:33
2021-08-14T15:33
происшествия
краснодарский край
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Из-за подтоплений в Краснодарском крае эвакуированы 1540 человек, в том числе 995 детей, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России."Для защиты населения было принято решение об эвакуации 1540 человек, в том числе 995 детей", - сказал министр.Он добавил, что детей отправили в девять пунктов временного размещения - санатории и лагеря.
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происшествия, краснодарский край, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия
На Кубани из-за подтоплений эвакуировали более 1,5 тысячи человек
Глава МЧС Зиничев: зз-за подтоплений в Краснодарском крае эвакуированы 1540 человек