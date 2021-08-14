https://ria.ru/20210814/krym-1745724972.html

В Крыму высказались о новом плане Киева по "возвращению" полуострова

В Крыму высказались о новом плане Киева по "возвращению" полуострова - РИА Новости, 14.08.2021

В Крыму высказались о новом плане Киева по "возвращению" полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала "геополитической несуразностью" новый план по возвращению полуострова, озвученный главой МИД Украины... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T09:39

2021-08-14T09:39

2021-08-14T09:39

политика

украина

киев

оон

севастополь

республика крым

владимир зеленский

мид украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала "геополитической несуразностью" новый план по возвращению полуострова, озвученный главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.Ранее Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по "возвращению" Крыма. В своем выступлении дипломат использовал афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди: "Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете". По его словам, Россия успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей. По его мнению, на "четвертой стадии" полуостров якобы войдет в состав Украины.По ее словам, Кулеба пытается цитировать слова великих политических деятелей, даже не понимая истинного значения, вложенного в эту фразу."Как показывает опыт, век шута недолговечен. Поэтому каждый новый министр иностранных дел Украины на этом посту пытается за короткий срок построить свою юмористическую карьеру. В программе "Кривое зеркало" они были бы великолепны и находились бы на своем месте, но а сейчас со всем миром давайте наблюдать за ними и смеяться. А Крым был, есть и будет российским", - сказала Гридчина.

https://ria.ru/20210814/krym-1745720807.html

украина

киев

севастополь

республика крым

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политика, украина, киев, оон, севастополь, республика крым, владимир зеленский, мид украины, дмитрий кулеба, россия