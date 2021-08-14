В Крыму высказались о новом плане Киева по "возвращению" полуострова
Глава украинской общины Крыма Гридчина назвала план Киева по "возвращению" полуострова несуразностью
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала "геополитической несуразностью" новый план по возвращению полуострова, озвученный главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Ранее Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по "возвращению" Крыма. В своем выступлении дипломат использовал афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди: "Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете". По его словам, Россия успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей. По его мнению, на "четвертой стадии" полуостров якобы войдет в состав Украины.
"Смешно слышать абсурдные заявления министра иностранных дел Украины пана Кулебы, который справляется на отлично в актерском мастерстве, беря пример со старшего товарища, президента Украины Владимира Зеленского. Геополитическая несуразность и очередная глупейшая сентенция", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, Кулеба пытается цитировать слова великих политических деятелей, даже не понимая истинного значения, вложенного в эту фразу.
"Как показывает опыт, век шута недолговечен. Поэтому каждый новый министр иностранных дел Украины на этом посту пытается за короткий срок построить свою юмористическую карьеру. В программе "Кривое зеркало" они были бы великолепны и находились бы на своем месте, но а сейчас со всем миром давайте наблюдать за ними и смеяться. А Крым был, есть и будет российским", - сказала Гридчина.