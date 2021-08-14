07:51 14.08.2021 (обновлено: 10:48 14.08.2021)
В Крыму предложили альтернативу саммиту "Крымская платформа"
Вице-премьер Крыма Мурадов предложил западным странам сотрудничать с ассоциацией "Друзья Крыма"
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Вместо участия в организованном Киевом саммите "Крымская платформа" странам Запада следует налаживать сотрудничество с ассоциацией "Друзья Крыма", объединяющей сторонников российского статуса полуострова по всему миру. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
"Западным странам пора прекратить вынашивать планы участия в авантюре провокационного характера, которую киевские власти вызывающе нарекли "международной платформой по деоккупации Крыма", а начать налаживать контакты и сотрудничество с международной ассоциацией "Друзей Крыма", которая стала влиятельной и по сути миротворческой организацией", — сказал он.
По словам Мурадова, члены ассоциации ведут большую работу по признанию права крымского народа на самоопределение, которым он воспользовался на референдуме 2014 года.
"В непростой ситуации они находят возможность четко выражать свои оценки и поднимают гражданское общество зарубежных стран на борьбу за стабильность и безопасность, за мир в регионе. Они преследуют очень гуманные и правильные цели, в отличие от "Крымской платформы", пропитанной духом агрессии и вражды, нацеленной на зачистку нашего полуострова от его населения, которое, по мнению президента Украины Зеленского, надо выселить в Россию. Спешим разочаровать участников антироссийского шабаша в Киеве — крымчане уже переселились к себе, в Россию, причем, как положено, вместе со своей исторической землей", — подчеркнул постпред.
Международную ассоциацию "Друзья Крыма" учредили на форуме, который прошел в Ялте в 2017 году. Его участники приняли воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между полуостровом и странами мира. В ассоциацию тогда вошли представители более 30 государств.
Саммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа. Заявлялось, что на нем будет обсуждаться вопрос "возвращения контроля" над Крымом. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал этот саммит шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".