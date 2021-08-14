https://ria.ru/20210814/krym-1745720807.html

В Крыму предложили альтернативу саммиту "Крымская платформа"

В Крыму предложили альтернативу саммиту "Крымская платформа" - РИА Новости, 14.08.2021

В Крыму предложили альтернативу саммиту "Крымская платформа"

Вместо участия в организованном Киевом саммите "Крымская платформа" странам Запада следует налаживать сотрудничество с ассоциацией "Друзья Крыма", объединяющей... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T07:51

2021-08-14T07:51

2021-08-14T10:48

в мире

украина

киев

республика крым

симферополь

сергей лавров

георгий мурадов

дмитрий кулеба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Вместо участия в организованном Киевом саммите "Крымская платформа" странам Запада следует налаживать сотрудничество с ассоциацией "Друзья Крыма", объединяющей сторонников российского статуса полуострова по всему миру. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.По словам Мурадова, члены ассоциации ведут большую работу по признанию права крымского народа на самоопределение, которым он воспользовался на референдуме 2014 года."В непростой ситуации они находят возможность четко выражать свои оценки и поднимают гражданское общество зарубежных стран на борьбу за стабильность и безопасность, за мир в регионе. Они преследуют очень гуманные и правильные цели, в отличие от "Крымской платформы", пропитанной духом агрессии и вражды, нацеленной на зачистку нашего полуострова от его населения, которое, по мнению президента Украины Зеленского, надо выселить в Россию. Спешим разочаровать участников антироссийского шабаша в Киеве — крымчане уже переселились к себе, в Россию, причем, как положено, вместе со своей исторической землей", — подчеркнул постпред.Международную ассоциацию "Друзья Крыма" учредили на форуме, который прошел в Ялте в 2017 году. Его участники приняли воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между полуостровом и странами мира. В ассоциацию тогда вошли представители более 30 государств.Саммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа. Заявлялось, что на нем будет обсуждаться вопрос "возвращения контроля" над Крымом. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал этот саммит шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

https://ria.ru/20210813/plan-1745691947.html

https://ria.ru/20210812/krym-1745499560.html

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киев

республика крым

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в мире, украина, киев, республика крым, симферополь, сергей лавров, георгий мурадов, дмитрий кулеба, россия