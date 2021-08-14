https://ria.ru/20210814/krym-1745679775.html

Эксперты выяснили, какие вина можно пить в Крыму, а какие - не стоит

Эксперты выяснили, какие вина можно пить в Крыму, а какие - не стоит - РИА Новости, 14.08.2021

Эксперты выяснили, какие вина можно пить в Крыму, а какие - не стоит

Эксперты "Винного гида России" Роскачества, которые закончили аудит энотуристических объектов Крыма, составили свой путеводитель по винам и главным продуктам... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T06:28

2021-08-14T06:28

2021-08-14T06:28

туризм

вино

республика крым

новости - туризм

игристое вино

туристы

туризм

виноделие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156112/30/1561123055_0:90:2756:1640_1920x0_80_0_0_eb8a2de1209d02d2d5c1d93c2da54b8d.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" Роскачества, которые закончили аудит энотуристических объектов Крыма, составили свой путеводитель по винам и главным продуктам полуострова, сообщает пресс-служба организации.Высокие оценки заработали игристые вина и шампанское заводов "Новый Свет", "Золотая балка". Такие напитки, по мнению экспертов, подходят к крымским устрицам, цена за штуку в ресторане за которые стартует от 150 рублей. "Исторически лучшей для белых вин считалась западная часть Крыма и территория Севастополя. В этой части полуострова прохладнее, чем на Южном берегу, и напитки получаются более тонкими и свежими, – уточняется в гиде. – Белые крымские вина делают и из международных сортов винограда, и из местных, автохтонных".В частности, советуют обратить внимание на сорт Мускат.Говоря о еде, эксперты предлагают попробовать крымскую рыбу, но не ограничиваться знаменитой барабулькой. Это сарган, луфарь, камбала. "Спрашивайте рыбу сегодняшнего улова – уточняют в Роскачестве. – Барабуля, кстати, лучше всего ловится в холодное время года, так что большинство крымских ресторанов к сезону запасают популярную рыбу в морозилке".Другая версия – рапаны. Крымчане отлично готовят их мясо в томатном или сливочном соусе.Август в Крыму – сезон местных фруктов, а лучшее сопровождение к ним – это розе. "Еще недавно качественные розовые вина делали в основном небольшие премиальные винодельни. Сейчас крымское розовое можно найти и по цене до 500 рублей", – поясняют в гиде.Там же говорится о том, чего не стоит пить в Крыму. "Роскачество настоятельно не рекомендует покупать в Крыму вина "с рук". На рынках часто предлагают "свое домашнее" или "с винзавода" в пластиковых бутылках по сниженным ценам. Это как минимум не совсем вино, а как максимум – опасно для здоровья", – говорит директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. По ее словам, некоторые крупные крымские производители делают напитки в упаковке bag-in-box по 5–10 литров. Но покупать нужно только те, на которых можно найти федеральную специальную марку – такую же, какие наклеивают на обычные бутылки.

https://ria.ru/20210522/krym-1733465275.html

https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вино, республика крым, новости - туризм, игристое вино, туристы, туризм, виноделие