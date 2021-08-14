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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210814/krym-1745679775.html
Эксперты выяснили, какие вина можно пить в Крыму, а какие - не стоит
Эксперты выяснили, какие вина можно пить в Крыму, а какие - не стоит - РИА Новости, 14.08.2021
Эксперты выяснили, какие вина можно пить в Крыму, а какие - не стоит
Эксперты "Винного гида России" Роскачества, которые закончили аудит энотуристических объектов Крыма, составили свой путеводитель по винам и главным продуктам... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T06:28
2021-08-14T06:28
туризм
вино
республика крым
новости - туризм
игристое вино
туристы
туризм
виноделие
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" Роскачества, которые закончили аудит энотуристических объектов Крыма, составили свой путеводитель по винам и главным продуктам полуострова, сообщает пресс-служба организации.Высокие оценки заработали игристые вина и шампанское заводов "Новый Свет", "Золотая балка". Такие напитки, по мнению экспертов, подходят к крымским устрицам, цена за штуку в ресторане за которые стартует от 150 рублей. "Исторически лучшей для белых вин считалась западная часть Крыма и территория Севастополя. В этой части полуострова прохладнее, чем на Южном берегу, и напитки получаются более тонкими и свежими, – уточняется в гиде. – Белые крымские вина делают и из международных сортов винограда, и из местных, автохтонных".В частности, советуют обратить внимание на сорт Мускат.Говоря о еде, эксперты предлагают попробовать крымскую рыбу, но не ограничиваться знаменитой барабулькой. Это сарган, луфарь, камбала. "Спрашивайте рыбу сегодняшнего улова – уточняют в Роскачестве. – Барабуля, кстати, лучше всего ловится в холодное время года, так что большинство крымских ресторанов к сезону запасают популярную рыбу в морозилке".Другая версия – рапаны. Крымчане отлично готовят их мясо в томатном или сливочном соусе.Август в Крыму – сезон местных фруктов, а лучшее сопровождение к ним – это розе. "Еще недавно качественные розовые вина делали в основном небольшие премиальные винодельни. Сейчас крымское розовое можно найти и по цене до 500 рублей", – поясняют в гиде.Там же говорится о том, чего не стоит пить в Крыму. "Роскачество настоятельно не рекомендует покупать в Крыму вина "с рук". На рынках часто предлагают "свое домашнее" или "с винзавода" в пластиковых бутылках по сниженным ценам. Это как минимум не совсем вино, а как максимум – опасно для здоровья", – говорит директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. По ее словам, некоторые крупные крымские производители делают напитки в упаковке bag-in-box по 5–10 литров. Но покупать нужно только те, на которых можно найти федеральную специальную марку – такую же, какие наклеивают на обычные бутылки.
https://ria.ru/20210522/krym-1733465275.html
https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html
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РИА Новости
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96
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вино, республика крым, новости - туризм, игристое вино, туристы, туризм, виноделие
06:28 14.08.2021
 

Эксперты выяснили, какие вина можно пить в Крыму, а какие - не стоит

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСбор урожая на винограднике
Сбор урожая на винограднике - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" Роскачества, которые закончили аудит энотуристических объектов Крыма, составили свой путеводитель по винам и главным продуктам полуострова, сообщает пресс-служба организации.
Высокие оценки заработали игристые вина и шампанское заводов "Новый Свет", "Золотая балка". Такие напитки, по мнению экспертов, подходят к крымским устрицам, цена за штуку в ресторане за которые стартует от 150 рублей.
"Исторически лучшей для белых вин считалась западная часть Крыма и территория Севастополя. В этой части полуострова прохладнее, чем на Южном берегу, и напитки получаются более тонкими и свежими, – уточняется в гиде. – Белые крымские вина делают и из международных сортов винограда, и из местных, автохтонных".
В частности, советуют обратить внимание на сорт Мускат.
Говоря о еде, эксперты предлагают попробовать крымскую рыбу, но не ограничиваться знаменитой барабулькой. Это сарган, луфарь, камбала. "Спрашивайте рыбу сегодняшнего улова – уточняют в Роскачестве. – Барабуля, кстати, лучше всего ловится в холодное время года, так что большинство крымских ресторанов к сезону запасают популярную рыбу в морозилке".
Другая версия – рапаны. Крымчане отлично готовят их мясо в томатном или сливочном соусе.
Август в Крыму – сезон местных фруктов, а лучшее сопровождение к ним – это розе. "Еще недавно качественные розовые вина делали в основном небольшие премиальные винодельни. Сейчас крымское розовое можно найти и по цене до 500 рублей", – поясняют в гиде.
Сырная тарелка с бокалом вина - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 16:54Туризм
В Крыму открыли центр винного туризма
Там же говорится о том, чего не стоит пить в Крыму. "Роскачество настоятельно не рекомендует покупать в Крыму вина "с рук". На рынках часто предлагают "свое домашнее" или "с винзавода" в пластиковых бутылках по сниженным ценам. Это как минимум не совсем вино, а как максимум – опасно для здоровья", – говорит директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
По ее словам, некоторые крупные крымские производители делают напитки в упаковке bag-in-box по 5–10 литров. Но покупать нужно только те, на которых можно найти федеральную специальную марку – такую же, какие наклеивают на обычные бутылки.
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