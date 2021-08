https://ria.ru/20210814/kpop-1745691252.html

Наши дети это услышат. О чем нельзя говорить звездам K-pop

Наши дети это услышат. О чем нельзя говорить звездам K-pop - РИА Новости, 14.08.2021

Наши дети это услышат. О чем нельзя говорить звездам K-pop

Южнокорейский кей-поп не просто музыкальный стиль, это целая индустрия, которая вносит немалый вклад в ВВП государства. Сеул поддерживает своих исполнителей на... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T08:00

2021-08-14T08:00

2021-08-14T08:02

технологии

япония

азия

южная корея

fly

youtube

psy (пак чэ сан)

netflix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741419298_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef18608ebf1346acfebb5eecbfac468b.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Южнокорейский кей-поп не просто музыкальный стиль, это целая индустрия, которая вносит немалый вклад в ВВП государства. Сеул поддерживает своих исполнителей на правительственном уровне, ведь они вышли на авансцену мирового шоу-бизнеса и потеснили в хит-парадах американцев с европейцами. Как им это удалось, разбиралось РИА Новости.Экономическое чудоБезукоризненные шоу, синхронные танцы, идеальные лица, выкроенные по самым строгим стандартам красоты. Даже черты характера тщательно подобраны и скрупулезно продуманы. Такими перед зрителем предстают участники и участницы корейских поп-групп — айдолы, то есть "идолы". И эти артисты действительно кумиры — не только в Азии, во всем мире.Сегодня мало кто не слышал о группе BTS. В прошлом году корейский бойз-бенд возглавил хит-парад Billboard 100.Семеро парней дебютировали в 2013-м, а к 2017-му уже стали звездами мирового уровня: получили Billboard Music Awards и попали в чарт Billboard 200. Тогда же расшифровку названия BTS пришлось сменить с корейского Bangtan Boys на английское Beyond The Scene — "За сценой". В 2019-м BTS добавила ВВП страны пять миллиардов долларов: больше, чем авиакомпания Korean Air. Сумма за все годы — 47 миллиардов, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане дали меньше. А IPO бренда Big Hit Entertainment, который управляет группой, стало крупнейшим на бирже с 2017 года.Более того, поп-культура поддержала экономику страны на фоне пандемийного спада, хотя многие концерты и мероприятия отменили.Дело в том, что К-pop — так коротко называют корейскую поп-индустрию — это не только музыка, но и визуальное искусство. Фанатам нравятся яркие музыкальные клипы, замысловатые танцы, мода, местные сериалы — дорамы, блоги, онлайн-сообщества, а также мерч — товары с изображениями любимых групп, в том числе продукты питания.Прорывной дебютПервый удар по западному миру музыки ровно девять лет назад нанес клип Gangnam Style рэпера PSY. Хотя слов песни никто, кроме владеющих корейским, не понял, скачки на невидимой лошади под крики "Оп-оп-оп" очаровали публику. Незамысловатые движения повторяли на танцполах по всему миру, подпевая: "О, секси леди". Сейчас у ролика более четырех миллиардов просмотров на YouTube. А ведь этот экстравагантный клип — социальная сатира на обитателей одного из престижнейших районов Сеула, Каннамгу (Gangnam).Звезда продюсера Ли Сумана начала восходить еще в конце 1990-х. Тогда же зародилась уникальная бизнес-модель кей-поп-индустрии. Вместо того, чтобы искать таланты и вкладываться в них в надежде на возврат инвестиций в будущем, как это делают на Западе, рекрутеры набирают подростков и выращивают из них идеальных айдолов. Готовые самородки и новые лица не нужны.Обучение длится от нескольких месяцев до нескольких лет. Будущих звезд отправляют в "тренировочные лагеря" — общежития, где они занимаются пением, танцами, актерским мастерством, иностранными языками. Есть и особые "фишки", присущие конкретным айдолам. Например, умение исполнять брейк-данс, чечетку, петь на высоких нотах или чревовещать. Строгий контроль за диетой. Пластические операции оплачиваются."Мой день начинался в семь утра. Мы занимались танцами с двумя хореографами, потом пение, разговор на камеру, урок, как общаться с людьми", — вспоминал участник группы Fly to the Sky Брайан Чо.Подобное воспитание талантов обходится недешево. По словам Ли Сумана, на певицу BoA — "королеву К-pop" — его компания потратила три миллиарда вон (более 2,6 миллиона долларов). На каждую из восьми участниц популярной группы Girls' Generation уходило 2-2,5 миллиона долларов в год.Перед дебютом айдолы подписывают контракт на 15 лет. Если участник проекта перестал соответствовать стандартам компании, соглашение разрывают. Звезде придумывают имидж и характер, которого они обязаны придерживаться. Рассказывать о личных предпочтениях запрещено. Так, фронтмен группы H.O.T. Мун Хиджун раскрыл секрет, что из-за необходимости поддерживать "мистический образ" участникам группы запрещали ходить в туалет во время съемок. У него были крупные неприятности.При этом деньги айдолы получают сравнительно небольшие — от десяти до 30 процентов заработанного, остальное забирает агентство. И попадание в "тренировочный лагерь" не гарантирует успеха, а конкуренция среди подающих надежды подростков крайне жесткая. Как бы то ни было, даже несмотря на вопросы к компаниям относительно рабочей этики и нарушений прав человека, индустрия процветает.Национальное достояниеДля корейского руководства такой узнаваемый бренд, как K-pop, — настоящий подарок. В 2008-м Министерство культуры, спорта и туризма даже создало специальный департамент, которому поручили глобализацию попсы. Это и мягкая сила, и экономический драйвер.Например, Gangnam Style лишь в YouTube заработал восемь миллионов долларов. Англоязычный трек BTS "Dynamite" принес 1,43 миллиарда долларов и обеспечил почти восемь тысяч корейцев работой в пандемию.В октябре 2019-го BTS за три шоу получили 865 тысяч долларов. А онлайн-концерт во время карантина, который транслировали в 191 стране, дал 50 тысяч долларов. Очень популярны и дорамы. На стриминге Netflix более 80 корейских сериалов, их смотрят по всему миру.В 2018-м экспорт "корейской волны" добавил экономике 9,5 миллиарда долларов. Да и внутреннему потреблению звезды помогают, ведь они часто рекламируют местные товары: косметику, еду, смартфоны, витаминизированную воду. По некоторым данным, речь идет о доходе в 3,6 миллиарда долларов.Бренд I · SEOUL · U создали для продвижения въездного туризма в Южную Корею с помощью айдолов. Рекламировали Сеул и BTS, рассказывая в ролике о косметике, пеших турах по городу и ночной жизни столицы. В результате в 2019-м в Южную Корею приехали рекордные 17,5 миллиона туристов, а двумя годами ранее турпоток принес стране 52 миллиарда долларов.Конечно, корейская экономика — это и электроника, и автомобили. Однако К-pop заставляет иностранцев не просто маниакально скупать корейские товары и смотреть клипы, но и учить корейский. Чтобы понимать слова песен и диалоги героев сериалов, американцы, канадцы, алжирцы, тайцы и многие другие все чаще берутся за язык Страны утренней свежести. И Сеул им помогает: в 50 странах за последние годы открылось около 130 соответствующих институтов.Так южнокорейцы доказали миру, что мировой шоу-бизнес держится не только на западных трендах, но и на азиатских дисциплине и усердии.

https://ria.ru/20210308/molka-1600058281.html

япония

азия

южная корея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Выступление PSY, награждение Познера и помолвка - сюрпризы премии "МУЗ-ТВ 2013" Церемония вручения XI ежегодной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2013. Перезагрузка" прошла в пятницу, 7 июня. Смотрите на видео РИА Новости, кто стал лучшим исполнителем и певицей. 2021-08-14T08:00 true PT1M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, япония, азия, южная корея, fly, youtube, psy (пак чэ сан), netflix, россия