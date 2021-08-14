https://ria.ru/20210814/koronavirus-1745730883.html

В Москве выявили 2317 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 2317 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 14.08.2021

В Москве выявили 2317 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2317, Петербурге - 1823, Подмосковье - 1307, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T11:18

2021-08-14T11:18

2021-08-14T11:18

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2317, Петербурге - 1823, Подмосковье - 1307, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии