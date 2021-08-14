https://ria.ru/20210814/koronavirus-1745730883.html
В Москве выявили 2317 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 2317 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 14.08.2021
В Москве выявили 2317 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2317, Петербурге - 1823, Подмосковье - 1307, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T11:18
2021-08-14T11:18
2021-08-14T11:18
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741128225_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_5aaa49ba9acd3a2e34fea1a423183bf4.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2317, Петербурге - 1823, Подмосковье - 1307, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741128225_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_5c9ba1cb062b6893586974a305a2e450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве выявили 2317 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 2317 новых случаев COVID-19