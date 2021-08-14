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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210814/koronavirus-1745730883.html
В Москве выявили 2317 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 2317 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 14.08.2021
В Москве выявили 2317 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2317, Петербурге - 1823, Подмосковье - 1307, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T11:18
2021-08-14T11:18
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2317, Петербурге - 1823, Подмосковье - 1307, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:18 14.08.2021
 
В Москве выявили 2317 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 2317 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2317, Петербурге - 1823, Подмосковье - 1307, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: Москва - 2317, Санкт-Петербург - 1823, Московская область - 1307", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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