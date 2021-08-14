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Россиянам рассказали, как меньше платить за "коммуналку"
Россиянам рассказали, как меньше платить за "коммуналку" - РИА Новости, 14.08.2021
Россиянам рассказали, как меньше платить за "коммуналку"
Сегодня у некоторых граждан уже есть возможность получить помощь от государства в оплате коммунальных услуг, а также переложить на государство оплату взносов на РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T02:15
2021-08-14T11:05
общество
экономия
жкх
россия
сергей минко
городские инновационные технологии
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сегодня у некоторых граждан уже есть возможность получить помощь от государства в оплате коммунальных услуг, а также переложить на государство оплату взносов на капитальный ремонт, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко."Через несколько лет ряд категорий граждан могут быть полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг, но и сейчас льготы действуют, например, для малоимущих граждан. Если доход вашей семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ", — указал Минко.Граждане также не должны оплачивать взносы на капитальный ремонт, если, например, живут в муниципальном жилье или в ряде других случаев, отметил эксперт.
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общество, экономия, жкх, россия, сергей минко, городские инновационные технологии
02:15 14.08.2021 (обновлено: 11:05 14.08.2021)
 
Россиянам рассказали, как меньше платить за "коммуналку"

Эксперт Минко: малоимущие россияне могут претендовать на льготы при оплате услуг ЖКХ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сегодня у некоторых граждан уже есть возможность получить помощь от государства в оплате коммунальных услуг, а также переложить на государство оплату взносов на капитальный ремонт, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко.
"Через несколько лет ряд категорий граждан могут быть полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг, но и сейчас льготы действуют, например, для малоимущих граждан. Если доход вашей семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ", — указал Минко.
Граждане также не должны оплачивать взносы на капитальный ремонт, если, например, живут в муниципальном жилье или в ряде других случаев, отметил эксперт.
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 01:15
Специалист объяснил, как изменятся льготы на оплату услуг ЖКХ
 
ОбществоЭкономияЖКХРоссияСергей МинкоГородские инновационные технологии
 
 
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