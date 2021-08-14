https://ria.ru/20210814/kommunalka-1745714487.html
Россиянам рассказали, как меньше платить за "коммуналку"
Россиянам рассказали, как меньше платить за "коммуналку" - РИА Новости, 14.08.2021
Россиянам рассказали, как меньше платить за "коммуналку"
Сегодня у некоторых граждан уже есть возможность получить помощь от государства в оплате коммунальных услуг, а также переложить на государство оплату взносов на РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T02:15
2021-08-14T02:15
2021-08-14T11:05
общество
экономия
жкх
россия
сергей минко
городские инновационные технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572454745_0:131:3176:1918_1920x0_80_0_0_cd60d6d3b727c97388f98f64a7e9df48.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сегодня у некоторых граждан уже есть возможность получить помощь от государства в оплате коммунальных услуг, а также переложить на государство оплату взносов на капитальный ремонт, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко."Через несколько лет ряд категорий граждан могут быть полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг, но и сейчас льготы действуют, например, для малоимущих граждан. Если доход вашей семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ", — указал Минко.Граждане также не должны оплачивать взносы на капитальный ремонт, если, например, живут в муниципальном жилье или в ряде других случаев, отметил эксперт.
https://ria.ru/20210806/zhkkh-1744599576.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572454745_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_c247535f37887c76210002130008217e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, экономия, жкх, россия, сергей минко, городские инновационные технологии
02:15 14.08.2021 (обновлено: 11:05 14.08.2021)
Россиянам рассказали, как меньше платить за "коммуналку"
Эксперт Минко: малоимущие россияне могут претендовать на льготы при оплате услуг ЖКХ