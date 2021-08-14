https://ria.ru/20210814/kitay-1745760258.html

В Китае семнадцать человек смыло в море

В Китае семнадцать человек смыло в море - РИА Новости, 14.08.2021

В Китае семнадцать человек смыло в море

Семнадцать человек смыло в море на пляже в восточной китайской провинции Фуцзянь, 10 из них погибли, говорится в заявлении правительства уезда Чжанпу. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T18:33

2021-08-14T18:33

2021-08-14T18:43

в мире

китай

чжанчжоу

фуцзянь

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ПЕКИН, 14 авг – РИА Новости. Семнадцать человек смыло в море на пляже в восточной китайской провинции Фуцзянь, 10 из них погибли, говорится в заявлении правительства уезда Чжанпу.Сообщается, что в субботу во второй половине дня 17 человек, приехавшие из других регионов Китая в уезд Чжанпу городского округа Чжанчжоу, посетили местный пляж, где их смыло в море.По состоянию на 20.50 по местному времени (15.50 мск), спасатели вытащили из воды 16 человек, 10 из которых погибли, состояние шестерых стабильное.Детали происшествия устанавливаются.

https://ria.ru/20210728/kitay-1743209375.html

китай

чжанчжоу

фуцзянь

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в мире, китай, чжанчжоу, фуцзянь