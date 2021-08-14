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В Китае семнадцать человек смыло в море
В Китае семнадцать человек смыло в море - РИА Новости, 14.08.2021
В Китае семнадцать человек смыло в море
Семнадцать человек смыло в море на пляже в восточной китайской провинции Фуцзянь, 10 из них погибли, говорится в заявлении правительства уезда Чжанпу. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T18:33
2021-08-14T18:43
в мире
китай
чжанчжоу
фуцзянь
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ПЕКИН, 14 авг – РИА Новости. Семнадцать человек смыло в море на пляже в восточной китайской провинции Фуцзянь, 10 из них погибли, говорится в заявлении правительства уезда Чжанпу.Сообщается, что в субботу во второй половине дня 17 человек, приехавшие из других регионов Китая в уезд Чжанпу городского округа Чжанчжоу, посетили местный пляж, где их смыло в море.По состоянию на 20.50 по местному времени (15.50 мск), спасатели вытащили из воды 16 человек, 10 из которых погибли, состояние шестерых стабильное.Детали происшествия устанавливаются.
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в мире, китай, чжанчжоу, фуцзянь
18:33 14.08.2021 (обновлено: 18:43 14.08.2021)
 
В Китае семнадцать человек смыло в море

Правительство уезда Чжанпу: семнадцать человек смыло в море на востоке Китая, десять из них погибли

CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
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ПЕКИН, 14 авг – РИА Новости. Семнадцать человек смыло в море на пляже в восточной китайской провинции Фуцзянь, 10 из них погибли, говорится в заявлении правительства уезда Чжанпу.
Сообщается, что в субботу во второй половине дня 17 человек, приехавшие из других регионов Китая в уезд Чжанпу городского округа Чжанчжоу, посетили местный пляж, где их смыло в море.
По состоянию на 20.50 по местному времени (15.50 мск), спасатели вытащили из воды 16 человек, 10 из которых погибли, состояние шестерых стабильное.
Детали происшествия устанавливаются.
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В миреКитайЧжанчжоуФуцзянь
 
 
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