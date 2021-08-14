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В Киеве националисты избили журналиста после акции у офиса Зеленского
В Киеве националисты избили журналиста после акции у офиса Зеленского - РИА Новости, 14.08.2021
В Киеве националисты избили журналиста после акции у офиса Зеленского
Украинское интернет-издание "Буквы" сообщило, что его журналиста Александра Кужельного избили после акции националистов у офиса президента страны в центре... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T19:35
2021-08-14T20:09
в мире
украина
киев
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КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Украинское интернет-издание "Буквы" сообщило, что его журналиста Александра Кужельного избили после акции националистов у офиса президента страны в центре Киева.Как пишет портал, во время митинга к его сотруднику подошел неизвестный в балаклаве, спросил, что он здесь делает, и "в императивной форме убеждал уйти". После этого инцидента корреспондент решил вести себя осторожнее и быстро покинуть место событий после окончания манифестации."Я не успел пройти и метров сто, меня позвали. Я вернулся, какой-то парень догнал меня. Он спросил, что я фотографировал, чтобы я удалил эти фотографии. Тогда подошли другие ребята, они окружили меня. Я пытался отойти — они за мной. Требовали, чтобы я достал телефон и удалил фотографии. Я сказал, что я журналист, пришел, чтобы вести съемку. Спросили, с какого издания, я показал "корочку". Но они не отстали, начали говорить, что я "левак". Я предложил им подойти к Андрею Билецкому (экс-депутат Рады, лидер партии "Национальный корпус" и один из организаторов акции. — Прим. ред.), он подтвердит, что я журналист. Они не были согласны никуда идти. Один начал меня бить по ноге, другой куда-то в голову — и я упал", — цитирует издание Кужельного.В результате нападения фотокорреспондент получил телесные повреждения: "многочисленные синяки, царапины, ссадины". Позднее нападавшие сами опубликовали видеозапись того, как бьют журналиста.Нападение завершилось после того, как к месту начали подходить другие представители СМИ, которые присутствовали на акции.В публикации издания отмечается, что Кужельный написал заявление в полицию, на место вызвали скорую помощь, чтобы зафиксировать травмы. Свое состояние фотожурналист оценивает как удовлетворительное."После нападения к Александру Кужельному подошел Андрей Билецкий. Он осудил нападение и пообещал помочь идентифицировать причастных к нему", — говорится в материале.В полиции сообщили, что по факту избиения возбудили уголовное дело."Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Усилия правоохранителей направлены на установление причастных лиц", — сообщается на сайте Нацполиции.В субботу днем националисты устроили потасовку с полицией около офиса президента Украины Владимира Зеленского. Участники акции, большинство из которых поддерживают партию "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против членов которого в России расследуется уголовное дело), скандировали националистические лозунги и выражали недовольство властями.Митингующие пытались прорваться к зданию, бросали в полицию взрывпакеты и распыляли газ, кроме того, они подожгли шины. Затем участники акции отправились к дому, где, по их информации, находится квартира президента, и зажгли там файеры. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений. Кроме того, по данным полиции Киева, травмированы несколько гражданских лиц.
https://ria.ru/20210814/kiev-1745748168.html
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в мире, украина, киев
19:35 14.08.2021 (обновлено: 20:09 14.08.2021)
 
В Киеве националисты избили журналиста после акции у офиса Зеленского

В Киеве националисты избили журналиста Кужельного после акции у офиса Зеленского

© REUTERS / Serhii NuzhnenkoСтолкновения между полицией и националистами начались у офиса Зеленского в Киеве
Столкновения между полицией и националистами начались у офиса Зеленского в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© REUTERS / Serhii Nuzhnenko
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КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Украинское интернет-издание "Буквы" сообщило, что его журналиста Александра Кужельного избили после акции националистов у офиса президента страны в центре Киева.
Как пишет портал, во время митинга к его сотруднику подошел неизвестный в балаклаве, спросил, что он здесь делает, и "в императивной форме убеждал уйти". После этого инцидента корреспондент решил вести себя осторожнее и быстро покинуть место событий после окончания манифестации.
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"Я не успел пройти и метров сто, меня позвали. Я вернулся, какой-то парень догнал меня. Он спросил, что я фотографировал, чтобы я удалил эти фотографии. Тогда подошли другие ребята, они окружили меня. Я пытался отойти — они за мной. Требовали, чтобы я достал телефон и удалил фотографии. Я сказал, что я журналист, пришел, чтобы вести съемку. Спросили, с какого издания, я показал "корочку". Но они не отстали, начали говорить, что я "левак". Я предложил им подойти к Андрею Билецкому (экс-депутат Рады, лидер партии "Национальный корпус" и один из организаторов акции. — Прим. ред.), он подтвердит, что я журналист. Они не были согласны никуда идти. Один начал меня бить по ноге, другой куда-то в голову — и я упал", — цитирует издание Кужельного.
В результате нападения фотокорреспондент получил телесные повреждения: "многочисленные синяки, царапины, ссадины". Позднее нападавшие сами опубликовали видеозапись того, как бьют журналиста.
Нападение завершилось после того, как к месту начали подходить другие представители СМИ, которые присутствовали на акции.
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В публикации издания отмечается, что Кужельный написал заявление в полицию, на место вызвали скорую помощь, чтобы зафиксировать травмы. Свое состояние фотожурналист оценивает как удовлетворительное.
"После нападения к Александру Кужельному подошел Андрей Билецкий. Он осудил нападение и пообещал помочь идентифицировать причастных к нему", — говорится в материале.
В полиции сообщили, что по факту избиения возбудили уголовное дело.
"Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Усилия правоохранителей направлены на установление причастных лиц", — сообщается на сайте Нацполиции.
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В субботу днем националисты устроили потасовку с полицией около офиса президента Украины Владимира Зеленского. Участники акции, большинство из которых поддерживают партию "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против членов которого в России расследуется уголовное дело), скандировали националистические лозунги и выражали недовольство властями.
Митингующие пытались прорваться к зданию, бросали в полицию взрывпакеты и распыляли газ, кроме того, они подожгли шины. Затем участники акции отправились к дому, где, по их информации, находится квартира президента, и зажгли там файеры. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений. Кроме того, по данным полиции Киева, травмированы несколько гражданских лиц.
 
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