https://ria.ru/20210814/kiev-1745748168.html
В Киеве в столкновениях с националистами пострадали семь полицейских
В Киеве в столкновениях с националистами пострадали семь полицейских - РИА Новости, 14.08.2021
В Киеве в столкновениях с националистами пострадали семь полицейских
Семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений с националистами у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, сообщил глава... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T15:50
2021-08-14T15:50
2021-08-14T18:13
в мире
украина
киев
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745758826_0:341:3032:2047_1920x0_80_0_0_fd050d357c587645aa3a22a456fb6a1d.jpg
КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений с националистами у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.Потасовка между националистами, в частности, представителями партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), и полицией произошла ранее у офиса президента Украины в Киеве, митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, кроме того, они зажгли шины и бросали брусчатку. Затем ситуация стабилизировалась. Участники акции отправились к дому, где, по их информации, расположена квартира президента, и зажгли там файеры."Семь сотрудников полиции получили термические ожоги глаз, а один военный - ранение руки", - сказал Клименко в комментарии "Украине 24", который опубликован в Telegram телеканала.Участники акции недовольны действиями нынешней власти. В частности, они требуют отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера", не подавать воду в Крым и "дать возможность бойцам защищать себя в Донбассе".
https://ria.ru/20210814/natsionalisty-1745745159.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745758826_303:0:3032:2047_1920x0_80_0_0_249971d9f77e3d59f975e253ad7f4fa9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, владимир зеленский
15:50 14.08.2021 (обновлено: 18:13 14.08.2021)
В Киеве в столкновениях с националистами пострадали семь полицейских
В Киеве в столкновениях с националистами пострадали семь правоохранителей и один военный