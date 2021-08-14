https://ria.ru/20210814/kiev-1745748168.html

В Киеве в столкновениях с националистами пострадали семь полицейских

В Киеве в столкновениях с националистами пострадали семь полицейских - РИА Новости, 14.08.2021

В Киеве в столкновениях с националистами пострадали семь полицейских

Семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений с националистами у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, сообщил глава... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T15:50

2021-08-14T15:50

2021-08-14T18:13

в мире

украина

киев

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745758826_0:341:3032:2047_1920x0_80_0_0_fd050d357c587645aa3a22a456fb6a1d.jpg

КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений с националистами у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.Потасовка между националистами, в частности, представителями партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), и полицией произошла ранее у офиса президента Украины в Киеве, митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, кроме того, они зажгли шины и бросали брусчатку. Затем ситуация стабилизировалась. Участники акции отправились к дому, где, по их информации, расположена квартира президента, и зажгли там файеры."Семь сотрудников полиции получили термические ожоги глаз, а один военный - ранение руки", - сказал Клименко в комментарии "Украине 24", который опубликован в Telegram телеканала.Участники акции недовольны действиями нынешней власти. В частности, они требуют отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера", не подавать воду в Крым и "дать возможность бойцам защищать себя в Донбассе".

https://ria.ru/20210814/natsionalisty-1745745159.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский