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В Киеве в столкновениях с националистами пострадали семь полицейских
В Киеве в столкновениях с националистами пострадали семь полицейских - РИА Новости, 14.08.2021
В Киеве в столкновениях с националистами пострадали семь полицейских
Семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений с националистами у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, сообщил глава... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T15:50
2021-08-14T18:13
в мире
украина
киев
владимир зеленский
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КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений с националистами у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.Потасовка между националистами, в частности, представителями партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), и полицией произошла ранее у офиса президента Украины в Киеве, митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, кроме того, они зажгли шины и бросали брусчатку. Затем ситуация стабилизировалась. Участники акции отправились к дому, где, по их информации, расположена квартира президента, и зажгли там файеры."Семь сотрудников полиции получили термические ожоги глаз, а один военный - ранение руки", - сказал Клименко в комментарии "Украине 24", который опубликован в Telegram телеканала.Участники акции недовольны действиями нынешней власти. В частности, они требуют отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера", не подавать воду в Крым и "дать возможность бойцам защищать себя в Донбассе".
https://ria.ru/20210814/natsionalisty-1745745159.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
15:50 14.08.2021 (обновлено: 18:13 14.08.2021)
 
В Киеве в столкновениях с националистами пострадали семь полицейских

В Киеве в столкновениях с националистами пострадали семь правоохранителей и один военный

© REUTERS / Serhii Nuzhnenko На Украине возбудили дело после столкновений у офиса Зеленского
На Украине возбудили дело после столкновений у офиса Зеленского - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© REUTERS / Serhii Nuzhnenko
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КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений с националистами у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
Потасовка между националистами, в частности, представителями партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), и полицией произошла ранее у офиса президента Украины в Киеве, митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, кроме того, они зажгли шины и бросали брусчатку. Затем ситуация стабилизировалась. Участники акции отправились к дому, где, по их информации, расположена квартира президента, и зажгли там файеры.
Дымовые шашки и взрывпакеты: столкновения у офиса Зеленского - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
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Националисты в Киеве отказались пройти проверку на запрещенные предметы
"Семь сотрудников полиции получили термические ожоги глаз, а один военный - ранение руки", - сказал Клименко в комментарии "Украине 24", который опубликован в Telegram телеканала.
Участники акции недовольны действиями нынешней власти. В частности, они требуют отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера", не подавать воду в Крым и "дать возможность бойцам защищать себя в Донбассе".
 
В миреУкраинаКиевВладимир Зеленский
 
 
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