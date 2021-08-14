https://ria.ru/20210814/kerch-1745752296.html

Аксенов рассказал, что в Керчи говорил с Путиным по телефону по пояс в воде

Аксенов рассказал, что в Керчи говорил с Путиным по телефону по пояс в воде - РИА Новости, 14.08.2021

Аксенов рассказал, что в Керчи говорил с Путиным по телефону по пояс в воде

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что был в Керчи во время ливня, стоял по пояс в воде, когда ему позвонил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T16:40

2021-08-14T16:40

2021-08-14T18:01

владимир путин

керчь

сергей аксенов (политик)

россия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что был в Керчи во время ливня, стоял по пояс в воде, когда ему позвонил президент России Владимир Путин.Путин в субботу провел совещание по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России в режиме видеоконференции. Во время совещания Путин спросил, был ли сам Аксенов в Керчи."Конечно. Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде, когда я вам докладывал, стоял как раз на Чернышевского — Жени Дудник", — ответил Аксенов.Ливень обрушился на Керчь в четверг, менее чем за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышли реки, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода. В центре города было перекрыто несколько улиц, не ходил электротранспорт. Несколько жителей из подтопленных частных домов были эвакуированы.

https://ria.ru/20210814/kerch-1745727581.html

керчь

россия

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владимир путин, керчь, сергей аксенов (политик), россия