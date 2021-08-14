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В МВД рассказали, под какими именами скрывается сбежавший из ИВС Мавриди
В МВД рассказали, под какими именами скрывается сбежавший из ИВС Мавриди - РИА Новости, 14.08.2021
В МВД рассказали, под какими именами скрывается сбежавший из ИВС Мавриди
Сбежавший из изолятора временного содержания в подмосковной Истре Александр Мавриди может скрываться под другими именами, говорится в ориентировке на него на... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T22:41
2021-08-14T23:13
происшествия
истра
следственный комитет россии (ск рф)
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сбежавший из изолятора временного содержания в подмосковной Истре Александр Мавриди может скрываться под другими именами, говорится в ориентировке на него на сайте МВД.За информацию о его местонахождении ведомство готово выплатить миллион рублей.Всех, кому что-либо известно, просят позвонить по телефонам: 02 (102) или +7 (495) 667-72-14.Шестого августа пятеро арестованных сбежали из ИВС в Истре. Среди них — Мавриди, которого обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова из арбалета. У остальных — статья о краже.О задержании скрывавшихся в Подольске двух беглецов — Ивана Цуркану и Дениса Грозаву — МВД сообщило вечером 11 августа. Третий на следующий день сдался сам. Это, как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Николай Тетеря.Таким образом, сейчас на свободе остаются Мавриди и Александр Бутнару.СК возбудил в отношении двух сотрудников истринского ИВС дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, один из них отключил камеры видеонаблюдения в изоляторе, а потом оба ушли спать. Обвиняемых арестовали.
https://ria.ru/20210812/istra-1745438370.html
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происшествия, истра, следственный комитет россии (ск рф), побег подсудимых из ивс в истре
22:41 14.08.2021 (обновлено: 23:13 14.08.2021)
 
В МВД рассказали, под какими именами скрывается сбежавший из ИВС Мавриди

МВД: сбежавший из ИВС в Подмосковье Мавриди может скрываться под другими именами

© Фото : СК РФСбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди
Сбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сбежавший из изолятора временного содержания в подмосковной Истре Александр Мавриди может скрываться под другими именами, говорится в ориентировке на него на сайте МВД.

Разыскивается Мавриди Александр Николаевич. Он же Авилов Александр Николаевич. Он же Прудников Александр Анатольевич", — указано в карточке.

За информацию о его местонахождении ведомство готово выплатить миллион рублей.
Всех, кому что-либо известно, просят позвонить по телефонам: 02 (102) или +7 (495) 667-72-14.
Камера в изоляторе временного содержания ОМВД в Истре, из которой сбежали заключенные. Кадр видео
12 августа, 10:31
Сотрудников ИВС в Истре, откуда бежали заключенные, обвинили в коррупции
Шестого августа пятеро арестованных сбежали из ИВС в Истре. Среди них — Мавриди, которого обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова из арбалета. У остальных — статья о краже.
О задержании скрывавшихся в Подольске двух беглецов — Ивана Цуркану и Дениса Грозаву — МВД сообщило вечером 11 августа. Третий на следующий день сдался сам. Это, как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Николай Тетеря.
Таким образом, сейчас на свободе остаются Мавриди и Александр Бутнару.
СК возбудил в отношении двух сотрудников истринского ИВС дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, один из них отключил камеры видеонаблюдения в изоляторе, а потом оба ушли спать. Обвиняемых арестовали.
Колючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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ПроисшествияИстраСледственный комитет России (СК РФ)Побег подсудимых из ИВС в Истре
 
 
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