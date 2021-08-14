https://ria.ru/20210814/istra-1745773795.html

В МВД рассказали, под какими именами скрывается сбежавший из ИВС Мавриди

В МВД рассказали, под какими именами скрывается сбежавший из ИВС Мавриди - РИА Новости, 14.08.2021

В МВД рассказали, под какими именами скрывается сбежавший из ИВС Мавриди

Сбежавший из изолятора временного содержания в подмосковной Истре Александр Мавриди может скрываться под другими именами, говорится в ориентировке на него на... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T22:41

2021-08-14T22:41

2021-08-14T23:13

происшествия

истра

следственный комитет россии (ск рф)

побег подсудимых из ивс в истре

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сбежавший из изолятора временного содержания в подмосковной Истре Александр Мавриди может скрываться под другими именами, говорится в ориентировке на него на сайте МВД.За информацию о его местонахождении ведомство готово выплатить миллион рублей.Всех, кому что-либо известно, просят позвонить по телефонам: 02 (102) или +7 (495) 667-72-14.Шестого августа пятеро арестованных сбежали из ИВС в Истре. Среди них — Мавриди, которого обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова из арбалета. У остальных — статья о краже.О задержании скрывавшихся в Подольске двух беглецов — Ивана Цуркану и Дениса Грозаву — МВД сообщило вечером 11 августа. Третий на следующий день сдался сам. Это, как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Николай Тетеря.Таким образом, сейчас на свободе остаются Мавриди и Александр Бутнару.СК возбудил в отношении двух сотрудников истринского ИВС дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, один из них отключил камеры видеонаблюдения в изоляторе, а потом оба ушли спать. Обвиняемых арестовали.

https://ria.ru/20210812/istra-1745438370.html

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744766558.html

истра

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, истра, следственный комитет россии (ск рф), побег подсудимых из ивс в истре