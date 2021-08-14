https://ria.ru/20210814/irkutsk-1745722201.html

Омбудсмен рассказала о школьнице, которую мужчина захватил в Приангарье

Омбудсмен рассказала о школьнице, которую мужчина захватил в Приангарье - РИА Новости, 14.08.2021

Омбудсмен рассказала о школьнице, которую мужчина захватил в Приангарье

Девочку, которую в доме насильно удерживал мужчина, после того как убил ее бабушку и дядю, доставили санавиацией в Иркутск из Тайшета, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T08:38

2021-08-14T08:38

2021-08-14T11:10

происшествия

иркутск

иркутская область

тайшет

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ИРКУТСК, 14 авг — РИА Новости. Девочку, которую в доме насильно удерживал мужчина, после того как убил ее бабушку и дядю, доставили санавиацией в Иркутск из Тайшета, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.В пятницу сотрудники полиции задержали жителя Тайшета, который насильно удерживал в доме семиклассницу. Девочка написала СМС своей подруге, которой сообщила, что в дом вломился неизвестный мужчина и не дает ей уйти. Мама подруги позвонила в полицию. Подъехавшие полицейские обнаружили, что основной вход в дом заперт на навесной замок. На стук никто не отзывался. Полицейские решили сымитировать отъезд экипажа и остались в засаде – вскоре они увидели, что школьница на секунду появилась у окна. Далее, пока один из сотрудников отвлекал внимание стуком в окно, другие выломали дверь и задержали местного жителя 45 лет. В подвале нашли тела убитых родственников девочки — дяди и бабушки. На допросе задержанный сообщил, что ударил хозяина дома молотком "ни с того ни с сего". Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийство. На свободу вышел по решению суда как условно-досрочно освобожденный."Девочка доставлена санавиацией из Тайшета в Иркутск. В областную больницу. Пока трудно что-то определенное сказать о ее состоянии. Приглашают психологов. Возможно, понадобится консультация психиатра", — сообщила собеседник агентства.По словам уполномоченного, маму девочки лишили родительских прав, опекуном была бабушка. По первоначальным сведениям, мужчина, подозреваемый в убийстве и удерживающий ребенка в доме, является сыном соседки.

https://ria.ru/20210813/biysk-1745663651.html

иркутск

иркутская область

тайшет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, иркутская область, тайшет