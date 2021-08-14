08:38 14.08.2021 (обновлено: 11:10 14.08.2021)
Омбудсмен рассказала о школьнице, которую мужчина захватил в Приангарье
Семиклассницу, которую в доме насильно удерживал мужчина, доставили санавиацией в Иркутск из Тайшета
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ИРКУТСК, 14 авг — РИА Новости. Девочку, которую в доме насильно удерживал мужчина, после того как убил ее бабушку и дядю, доставили санавиацией в Иркутск из Тайшета, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
В пятницу сотрудники полиции задержали жителя Тайшета, который насильно удерживал в доме семиклассницу. Девочка написала СМС своей подруге, которой сообщила, что в дом вломился неизвестный мужчина и не дает ей уйти. Мама подруги позвонила в полицию. Подъехавшие полицейские обнаружили, что основной вход в дом заперт на навесной замок. На стук никто не отзывался. Полицейские решили сымитировать отъезд экипажа и остались в засаде – вскоре они увидели, что школьница на секунду появилась у окна. Далее, пока один из сотрудников отвлекал внимание стуком в окно, другие выломали дверь и задержали местного жителя 45 лет. В подвале нашли тела убитых родственников девочки — дяди и бабушки. На допросе задержанный сообщил, что ударил хозяина дома молотком "ни с того ни с сего". Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийство. На свободу вышел по решению суда как условно-досрочно освобожденный.
"Девочка доставлена санавиацией из Тайшета в Иркутск. В областную больницу. Пока трудно что-то определенное сказать о ее состоянии. Приглашают психологов. Возможно, понадобится консультация психиатра", — сообщила собеседник агентства.
По словам уполномоченного, маму девочки лишили родительских прав, опекуном была бабушка. По первоначальным сведениям, мужчина, подозреваемый в убийстве и удерживающий ребенка в доме, является сыном соседки.