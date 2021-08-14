https://ria.ru/20210814/infarkt-1745717869.html

Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа

Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа - РИА Новости, 14.08.2021

Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ имени И. И. Мечникова Игорь Кочанов высказался в беседе с порталом "Доктор... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T03:41

2021-08-14T03:41

2021-08-14T13:25

общество

здоровье

инфаркты

россия

северо-западный государственный медицинский университет имени и.и.мечникова

игорь кочанов

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ имени И. И. Мечникова Игорь Кочанов высказался в беседе с порталом "Доктор Питер" о предвестнике инфаркта миокарда.По его словам, речь идет о симптоме сердечного приступа, который может дать о себе знать за длительное время до ухудшения состояния.Кардиолог уточнил, что в такой ситуации необходимо оперативно обратиться за медицинской помощью.Кочанов отнес к типичным проявлениям инфаркта интенсивные давящие, жгучие боли за грудиной продолжительностью более двадцати минут, которые часто сопровождаются холодным потом и чувством страха.

https://ria.ru/20210610/krov-1736388105.html

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общество, здоровье, инфаркты, россия, северо-западный государственный медицинский университет имени и.и.мечникова, игорь кочанов