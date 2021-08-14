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Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа - РИА Новости, 14.08.2021
Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ имени И. И. Мечникова Игорь Кочанов высказался в беседе с порталом "Доктор... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T03:41
2021-08-14T03:41
2021-08-14T13:25
общество
здоровье
инфаркты
россия
северо-западный государственный медицинский университет имени и.и.мечникова
игорь кочанов
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ имени И. И. Мечникова Игорь Кочанов высказался в беседе с порталом "Доктор Питер" о предвестнике инфаркта миокарда.По его словам, речь идет о симптоме сердечного приступа, который может дать о себе знать за длительное время до ухудшения состояния.Кардиолог уточнил, что в такой ситуации необходимо оперативно обратиться за медицинской помощью.Кочанов отнес к типичным проявлениям инфаркта интенсивные давящие, жгучие боли за грудиной продолжительностью более двадцати минут, которые часто сопровождаются холодным потом и чувством страха.
https://ria.ru/20210610/krov-1736388105.html
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общество, здоровье, инфаркты, россия, северо-западный государственный медицинский университет имени и.и.мечникова, игорь кочанов
03:41 14.08.2021 (обновлено: 13:25 14.08.2021)
Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
Кардиолог Кочанов назвал симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа