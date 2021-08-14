https://ria.ru/20210814/granitsa-1745734810.html
Польские пограничники оставили избитого беженца у границы, заявили в Минске
Польские пограничники оставили избитого беженца у границы, заявили в Минске - РИА Новости, 14.08.2021
Польские пограничники оставили избитого беженца у границы, заявили в Минске
Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские пограничники доставили к белорусской границе избитого мигранта. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T12:14
2021-08-14T12:14
2021-08-14T14:17
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александр лукашенко
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МИНСК, 14 авг — РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские пограничники доставили к белорусской границе избитого мигранта."Польские пограничники переняли стиль работы своих литовских коллег", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Инцидент произошел на участке, охраняемом Гродненской погрангруппой. У иностранца, гражданина Ирака, была сильно рассечена бровь. "Не получив помощи от польских силовиков, он обратился к белорусским пограничникам. Те прямо на линии границы промыли рану и наложили стерильную повязку", — заявили в Госпогранкомитете.По словам мужчины, он просил польские власти предоставить ему статус беженца и намерен повторить попытку, несмотря на "насильственные действия в отношении беженцев".В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. Белорусские пограничники, в свою очередь, утверждают, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями. В начале августа на границе с Литвой нашли мигранта из Ирака, который был в тяжелом состоянии и скоро умер. Белорусский СК возбудил по этому поводу дело об убийстве.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страны ЕС сами виноваты в сложившейся ситуации — по его словам, Минск больше не может сдерживать поток нелегальных мигрантов, так как из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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в мире, безопасность, литва, белоруссия, польша, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии
12:14 14.08.2021 (обновлено: 14:17 14.08.2021)
Польские пограничники оставили избитого беженца у границы, заявили в Минске
Госпогранкомитет Белоруссии: польские пограничники оставили избитого беженца у границы
МИНСК, 14 авг — РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские пограничники доставили к белорусской границе избитого мигранта.
"Польские пограничники переняли стиль работы своих литовских коллег", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале
.
Инцидент произошел на участке, охраняемом Гродненской погрангруппой. У иностранца, гражданина Ирака, была сильно рассечена бровь.
"Не получив помощи от польских силовиков, он обратился к белорусским пограничникам. Те прямо на линии границы промыли рану и наложили стерильную повязку", — заявили в Госпогранкомитете.
По словам мужчины, он просил польские власти предоставить ему статус беженца и намерен повторить попытку, несмотря на "насильственные действия в отношении беженцев".
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. Белорусские пограничники, в свою очередь, утверждают, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями. В начале августа на границе с Литвой нашли мигранта из Ирака, который был в тяжелом состоянии и скоро умер. Белорусский СК возбудил по этому поводу дело об убийстве.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявлял, что страны ЕС сами виноваты в сложившейся ситуации — по его словам, Минск больше не может сдерживать поток нелегальных мигрантов, так как из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".