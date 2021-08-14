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Источник: главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест
Источник: главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест - РИА Новости, 14.08.2021
Источник: главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест
Главного врача больницы скорой помощи во Владикавказе Владимира Плиева отправили под домашний арест, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T14:16
2021-08-14T14:32
происшествия
владикавказ
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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ПЯТИГОРСК, 14 авг — РИА Новости. Главного врача больницы скорой помощи во Владикавказе Владимира Плиева отправили под домашний арест, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Два месяца домашнего ареста до 8 октября 2021 года", — сказал он.Плиева задержали после того, как 9 августа на кислородной станции в больнице скорой помощи произошла авария — взорвалась труба, питающая реанимационное отделение, где находились пациенты на ИВЛ. Из-за этого погибли девять человек. На следующий день умерли еще двое; одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По словам врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева, причиной аварии стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Во время проверки правоохранительные органы выявили в больнице и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц.
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происшествия, владикавказ, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
14:16 14.08.2021 (обновлено: 14:32 14.08.2021)
 
Источник: главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест

Источник: главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест на два месяца

© Фото : 15-Й РЕГИОНВладимир Плиев
Владимир Плиев - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© Фото : 15-Й РЕГИОН
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ПЯТИГОРСК, 14 авг — РИА Новости. Главного врача больницы скорой помощи во Владикавказе Владимира Плиева отправили под домашний арест, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Два месяца домашнего ареста до 8 октября 2021 года", — сказал он.
Плиева задержали после того, как 9 августа на кислородной станции в больнице скорой помощи произошла авария — взорвалась труба, питающая реанимационное отделение, где находились пациенты на ИВЛ. Из-за этого погибли девять человек. На следующий день умерли еще двое; одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По словам врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева, причиной аварии стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Во время проверки правоохранительные органы выявили в больнице и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц.
Рабочий на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
10:58
Главврач больницы во Владикавказе предупреждал о проблемах с кислородом
 
ПроисшествияВладикавказПрорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
 
 
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