https://ria.ru/20210814/gipoksiya-1745713599.html

Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"

Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию" - РИА Новости, 14.08.2021

Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"

Повышенная утомляемость, одышка и нехватка воздуха возникают не только при коронавирусной инфекции. Это характерные проявления и так называемой погодной... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T02:15

2021-08-14T02:15

2021-08-14T02:15

распространение коронавируса

общество

здоровье

россия

коронавирус covid-19

полина астраханцева

медиксити

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Повышенная утомляемость, одышка и нехватка воздуха возникают не только при коронавирусной инфекции. Это характерные проявления и так называемой погодной гипоксии, рассказала в интервью радио Sputnik врач-кардиолог клиники "МедикСити", врач функциональной диагностики Полина Астраханцева.Гипоксия, то есть пониженное содержание кислорода в организме, может развиваться не только при тех или иных заболеваниях, но и из-за погоды, отметила врач.Происходит это в результате уменьшения количества кислорода в воздухе. Обычно его содержание в атмосфере —около 21 процента, в какие-то моменты эта доля может повышаться до 22 процентов, в другое время она может сокращаться. Когда кислорода становится значительно меньше нормы, люди начинают это ощущать.При снижении содержания кислорода в крови у человека учащается дыхание, могут возникать ощущение нехватки воздуха и головокружение. Это может приводить к резкой слабости, быстрой утомляемости, одышке и даже обморокам, добавила врач.Астраханцева предупредила, что когда организм находится в состоянии гипоксии, он особенно уязвим для инфекций, поэтому в такие моменты нужно проявлять повышенную осторожность.По ее словам, "погодная гипоксия" влияет в той или иной степени на самочувствие всех людей, но особенно сильно — на метеозависимых."Особенно подвержены этому люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с нарушенным давлением, люди с наличием бронхиальной астмы или обструктивными заболеваниями легких, с заболеваниями нервной системы", — сказала Астраханцева.Метеозависимым людям врач посоветовала в периоды понижения или повышения атмосферного давления больше находиться на природе, в местах с наибольшим содержанием кислорода в атмосфере. Также можно выполнять дыхательную гимнастику, это, по ее словам, помогает легче переносить такие явления.

https://ria.ru/20210813/koronavirus-1745567795.html

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Штаммы коронавируса COVID-19: какие распространены в России и чем опасны Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru. 2021-08-14T02:15 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, полина астраханцева, медиксити