Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210814/gipoksiya-1745713599.html
Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию" - РИА Новости, 14.08.2021
Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
Повышенная утомляемость, одышка и нехватка воздуха возникают не только при коронавирусной инфекции. Это характерные проявления и так называемой погодной... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T02:15
2021-08-14T02:15
распространение коронавируса
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
полина астраханцева
медиксити
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/97889/31/978893104_0:63:2360:1391_1920x0_80_0_0_39f7737f9ed6e495ad92ce4d5203ac12.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Повышенная утомляемость, одышка и нехватка воздуха возникают не только при коронавирусной инфекции. Это характерные проявления и так называемой погодной гипоксии, рассказала в интервью радио Sputnik врач-кардиолог клиники "МедикСити", врач функциональной диагностики Полина Астраханцева.Гипоксия, то есть пониженное содержание кислорода в организме, может развиваться не только при тех или иных заболеваниях, но и из-за погоды, отметила врач.Происходит это в результате уменьшения количества кислорода в воздухе. Обычно его содержание в атмосфере —около 21 процента, в какие-то моменты эта доля может повышаться до 22 процентов, в другое время она может сокращаться. Когда кислорода становится значительно меньше нормы, люди начинают это ощущать.При снижении содержания кислорода в крови у человека учащается дыхание, могут возникать ощущение нехватки воздуха и головокружение. Это может приводить к резкой слабости, быстрой утомляемости, одышке и даже обморокам, добавила врач.Астраханцева предупредила, что когда организм находится в состоянии гипоксии, он особенно уязвим для инфекций, поэтому в такие моменты нужно проявлять повышенную осторожность.По ее словам, "погодная гипоксия" влияет в той или иной степени на самочувствие всех людей, но особенно сильно — на метеозависимых."Особенно подвержены этому люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с нарушенным давлением, люди с наличием бронхиальной астмы или обструктивными заболеваниями легких, с заболеваниями нервной системы", — сказала Астраханцева.Метеозависимым людям врач посоветовала в периоды понижения или повышения атмосферного давления больше находиться на природе, в местах с наибольшим содержанием кислорода в атмосфере. Также можно выполнять дыхательную гимнастику, это, по ее словам, помогает легче переносить такие явления.
https://ria.ru/20210813/koronavirus-1745567795.html
https://ria.ru/20210812/shtammy-1745450959.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Штаммы коронавируса COVID-19: какие распространены в России и чем опасны
Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
2021-08-14T02:15
true
PT1M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/97889/31/978893104_260:0:2360:1575_1920x0_80_0_0_80939207843edd6f19865ca7a7e2ce19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, полина астраханцева, медиксити
02:15 14.08.2021
 

Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"

© Fotolia / AllianceУдушье
Удушье - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© Fotolia / Alliance
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Повышенная утомляемость, одышка и нехватка воздуха возникают не только при коронавирусной инфекции. Это характерные проявления и так называемой погодной гипоксии, рассказала в интервью радио Sputnik врач-кардиолог клиники "МедикСити", врач функциональной диагностики Полина Астраханцева.
Гипоксия, то есть пониженное содержание кислорода в организме, может развиваться не только при тех или иных заболеваниях, но и из-за погоды, отметила врач.
Происходит это в результате уменьшения количества кислорода в воздухе. Обычно его содержание в атмосфере —около 21 процента, в какие-то моменты эта доля может повышаться до 22 процентов, в другое время она может сокращаться. Когда кислорода становится значительно меньше нормы, люди начинают это ощущать.
""Погодная гипоксия" развивается, когда содержание кислорода опускается ниже 19 процентов. Это явление может наблюдаться в периоды понижения или повышения атмосферного давления, когда приходит циклон или антициклон", — пояснила Астраханцева.
При снижении содержания кислорода в крови у человека учащается дыхание, могут возникать ощущение нехватки воздуха и головокружение. Это может приводить к резкой слабости, быстрой утомляемости, одышке и даже обморокам, добавила врач.
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Вчера, 03:22Распространение коронавируса
Инфекционист предположил, как изменится COVID-19 в будущем
Астраханцева предупредила, что когда организм находится в состоянии гипоксии, он особенно уязвим для инфекций, поэтому в такие моменты нужно проявлять повышенную осторожность.
По ее словам, "погодная гипоксия" влияет в той или иной степени на самочувствие всех людей, но особенно сильно — на метеозависимых.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 11:34Распространение коронавируса
Мясников рассказал, когда человечество сможет забыть о коронавирусе
"Особенно подвержены этому люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с нарушенным давлением, люди с наличием бронхиальной астмы или обструктивными заболеваниями легких, с заболеваниями нервной системы", — сказала Астраханцева.
Метеозависимым людям врач посоветовала в периоды понижения или повышения атмосферного давления больше находиться на природе, в местах с наибольшим содержанием кислорода в атмосфере. Также можно выполнять дыхательную гимнастику, это, по ее словам, помогает легче переносить такие явления.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Полина АстраханцеваМедикСити
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:00Путин поручил проследить, чтобы дети из пострадавших районов пошли в школу
14:57Путин рассказал о ситуации с пожарами в Якутии
14:56Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах
14:54Путин назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным
14:52Ситуация с акцией националистов у офиса Зеленского стабилизировалась
14:50Путин призвал системно и глубоко заниматься климатической повесткой
14:48Главный педиатр Москвы рассказал, как дети переносят COVID-19
14:30Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы
14:28Опубликованы кадры эвакуации туристов из зоны наводнения на "банане"
14:22Американский историк рассказал, почему ЕС не отменит санкции против России
14:16Источник: главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест
14:14У офиса Зеленского началась потасовка между националистами и полицией
14:06Священник объяснил, что можно есть в Успенский пост
14:04Талибы захватили столицу провинции Кунар, сообщил источник
14:03Politico назвал две трагических ошибки Байдена в Афганистане
14:02Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 44
13:43В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
13:37Авиакомпания выплатит семьям погибших при падении Ми-8 по миллиону рублей
13:27В Анапе дожди подтопили санаторий, в котором находятся 443 ребенка
13:21СК начал проверку после ДТП с автобусом во Владимирской области
Лента новостейМолния