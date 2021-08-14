https://ria.ru/20210814/gipoksiya-1745713599.html
Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию" - РИА Новости, 14.08.2021
Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
Повышенная утомляемость, одышка и нехватка воздуха возникают не только при коронавирусной инфекции. Это характерные проявления и так называемой погодной... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T02:15
2021-08-14T02:15
2021-08-14T02:15
распространение коронавируса
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
полина астраханцева
медиксити
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Повышенная утомляемость, одышка и нехватка воздуха возникают не только при коронавирусной инфекции. Это характерные проявления и так называемой погодной гипоксии, рассказала в интервью радио Sputnik врач-кардиолог клиники "МедикСити", врач функциональной диагностики Полина Астраханцева.Гипоксия, то есть пониженное содержание кислорода в организме, может развиваться не только при тех или иных заболеваниях, но и из-за погоды, отметила врач.Происходит это в результате уменьшения количества кислорода в воздухе. Обычно его содержание в атмосфере —около 21 процента, в какие-то моменты эта доля может повышаться до 22 процентов, в другое время она может сокращаться. Когда кислорода становится значительно меньше нормы, люди начинают это ощущать.При снижении содержания кислорода в крови у человека учащается дыхание, могут возникать ощущение нехватки воздуха и головокружение. Это может приводить к резкой слабости, быстрой утомляемости, одышке и даже обморокам, добавила врач.Астраханцева предупредила, что когда организм находится в состоянии гипоксии, он особенно уязвим для инфекций, поэтому в такие моменты нужно проявлять повышенную осторожность.По ее словам, "погодная гипоксия" влияет в той или иной степени на самочувствие всех людей, но особенно сильно — на метеозависимых."Особенно подвержены этому люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с нарушенным давлением, люди с наличием бронхиальной астмы или обструктивными заболеваниями легких, с заболеваниями нервной системы", — сказала Астраханцева.Метеозависимым людям врач посоветовала в периоды понижения или повышения атмосферного давления больше находиться на природе, в местах с наибольшим содержанием кислорода в атмосфере. Также можно выполнять дыхательную гимнастику, это, по ее словам, помогает легче переносить такие явления.
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, полина астраханцева, медиксити
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Повышенная утомляемость, одышка и нехватка воздуха возникают не только при коронавирусной
инфекции. Это характерные проявления и так называемой погодной гипоксии, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-кардиолог клиники "МедикСити", врач функциональной диагностики Полина Астраханцева.
Гипоксия, то есть пониженное содержание кислорода в организме, может развиваться не только при тех или иных заболеваниях, но и из-за погоды, отметила врач.
Происходит это в результате уменьшения количества кислорода в воздухе. Обычно его содержание в атмосфере —около 21 процента, в какие-то моменты эта доля может повышаться до 22 процентов, в другое время она может сокращаться. Когда кислорода становится значительно меньше нормы, люди начинают это ощущать.
""Погодная гипоксия" развивается, когда содержание кислорода опускается ниже 19 процентов. Это явление может наблюдаться в периоды понижения или повышения атмосферного давления, когда приходит циклон или антициклон", — пояснила Астраханцева.
При снижении содержания кислорода в крови у человека учащается дыхание, могут возникать ощущение нехватки воздуха и головокружение. Это может приводить к резкой слабости, быстрой утомляемости, одышке и даже обморокам, добавила врач.
Астраханцева предупредила, что когда организм находится в состоянии гипоксии, он особенно уязвим для инфекций, поэтому в такие моменты нужно проявлять повышенную осторожность.
По ее словам, "погодная гипоксия" влияет в той или иной степени на самочувствие всех людей, но особенно сильно — на метеозависимых.
"Особенно подвержены этому люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с нарушенным давлением, люди с наличием бронхиальной астмы или обструктивными заболеваниями легких, с заболеваниями нервной системы", — сказала Астраханцева.
Метеозависимым людям врач посоветовала в периоды понижения или повышения атмосферного давления больше находиться на природе, в местах с наибольшим содержанием кислорода в атмосфере. Также можно выполнять дыхательную гимнастику, это, по ее словам, помогает легче переносить такие явления.