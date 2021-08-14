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При землетрясении на Гаити погибли более двухсот человек

При землетрясении на Гаити погибли более двухсот человек - РИА Новости, 14.08.2021

При землетрясении на Гаити погибли более двухсот человек

Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227, сообщило местное Управление гражданской обороны. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T22:45

2021-08-14T22:45

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в мире

гаити

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227, сообщило местное Управление гражданской обороны.В ведомстве уточнили, что из этого числа 158 человек погибли на юге, еще сотни пострадали и пропали без вести.Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Гаити ранее в субботу. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Позднее произошла серия новых ударов магнитудой до 5,2.Изначально была объявлена угроза цунами, но затем ее сняли.Премьер-министр Гаити Ариэль Анри готовится объявить чрезвычайное положение сроком на месяц.Как отмечала геологическая служба США (USGS) на основании анализа данных о плотности населения, сейсмоустойчивости зданий и изучении последствий аналогичных бедствий, погибнуть могли тысячи жителей страны.

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Кадры последствия землетрясения на Гаити: есть разрушения и жертвы В результате землетрясения у берегов Гаити есть погибшие, разрушения. 2021-08-14T22:45 true PT1M14S

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