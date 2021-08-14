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При землетрясении на Гаити погибли более двухсот человек
При землетрясении на Гаити погибли более двухсот человек - РИА Новости, 14.08.2021
При землетрясении на Гаити погибли более двухсот человек
Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227, сообщило местное Управление гражданской обороны. РИА Новости, 14.08.2021
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в мире
гаити
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227, сообщило местное Управление гражданской обороны.В ведомстве уточнили, что из этого числа 158 человек погибли на юге, еще сотни пострадали и пропали без вести.Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Гаити ранее в субботу. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Позднее произошла серия новых ударов магнитудой до 5,2.Изначально была объявлена угроза цунами, но затем ее сняли.Премьер-министр Гаити Ариэль Анри готовится объявить чрезвычайное положение сроком на месяц.Как отмечала геологическая служба США (USGS) на основании анализа данных о плотности населения, сейсмоустойчивости зданий и изучении последствий аналогичных бедствий, погибнуть могли тысячи жителей страны.
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Кадры последствия землетрясения на Гаити: есть разрушения и жертвы
В результате землетрясения у берегов Гаити есть погибшие, разрушения.
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в мире, гаити, видео
При землетрясении на Гаити погибли более двухсот человек
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227, сообщило местное Управление гражданской обороны.
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22:45 14.08.2021 (обновлено: 22:53 14.08.2021)
 

При землетрясении на Гаити погибли более двухсот человек

© AP Photo / Delot JeanПоследствия землетрясения на Гаити
Последствия землетрясения на Гаити - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© AP Photo / Delot Jean
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227, сообщило местное Управление гражданской обороны.
В ведомстве уточнили, что из этого числа 158 человек погибли на юге, еще сотни пострадали и пропали без вести.

"Первые мероприятия, проведенные как профессиональными спасателями, так и населением, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых", — говорится на странице управления в твиттере.

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Гаити ранее в субботу. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Позднее произошла серия новых ударов магнитудой до 5,2.
Изначально была объявлена угроза цунами, но затем ее сняли.
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри готовится объявить чрезвычайное положение сроком на месяц.
Как отмечала геологическая служба США (USGS) на основании анализа данных о плотности населения, сейсмоустойчивости зданий и изучении последствий аналогичных бедствий, погибнуть могли тысячи жителей страны.
 
В миреГаити
 
 
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