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При землетрясении на Гаити погибли более двухсот человек
При землетрясении на Гаити погибли более двухсот человек - РИА Новости, 14.08.2021
При землетрясении на Гаити погибли более двухсот человек
Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227, сообщило местное Управление гражданской обороны. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T22:45
2021-08-14T22:45
2021-08-14T22:53
в мире
гаити
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227, сообщило местное Управление гражданской обороны.В ведомстве уточнили, что из этого числа 158 человек погибли на юге, еще сотни пострадали и пропали без вести.Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Гаити ранее в субботу. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Позднее произошла серия новых ударов магнитудой до 5,2.Изначально была объявлена угроза цунами, но затем ее сняли.Премьер-министр Гаити Ариэль Анри готовится объявить чрезвычайное положение сроком на месяц.Как отмечала геологическая служба США (USGS) на основании анализа данных о плотности населения, сейсмоустойчивости зданий и изучении последствий аналогичных бедствий, погибнуть могли тысячи жителей страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры последствия землетрясения на Гаити: есть разрушения и жертвы
В результате землетрясения у берегов Гаити есть погибшие, разрушения.
2021-08-14T22:45
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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в мире, гаити, видео
При землетрясении на Гаити погибли более двухсот человек
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227, сообщило местное Управление гражданской обороны.
2021-08-14T22:45
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PT1M14S
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227, сообщило местное Управление гражданской обороны.
В ведомстве уточнили, что из этого числа 158 человек погибли на юге, еще сотни пострадали и пропали без вести.
"Первые мероприятия, проведенные как профессиональными спасателями, так и населением, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых", — говорится на странице управления в твиттере.
Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Гаити ранее в субботу. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Позднее произошла серия новых ударов магнитудой до 5,2.
Изначально была объявлена угроза цунами, но затем ее сняли.
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри готовится объявить чрезвычайное положение сроком на месяц.
Как отмечала геологическая служба США (USGS)
на основании анализа данных о плотности населения, сейсмоустойчивости зданий и изучении последствий аналогичных бедствий, погибнуть могли тысячи жителей страны.