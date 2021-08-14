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Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227

Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227 - РИА Новости, 15.08.2021

Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227

Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227, сообщает управление гражданской обороны страны. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-14T22:41

2021-08-14T22:41

2021-08-15T00:25

в мире

гаити

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227, сообщает управление гражданской обороны страны."Число жертв землетрясения увеличилось и составило 227 погибших, в том числе 158 на юге; сотни пострадавших и пропавших без вести. Первые мероприятия, проведенные как профессиональными спасателями, так и населением, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте управления.Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу. Ранее управление гражданской обороны страны сообщило, что жертвами землетрясения стали по меньшей мере 29 человек.

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2021

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Кадры последствия землетрясения на Гаити: есть разрушения и жертвы В результате землетрясения у берегов Гаити есть погибшие, разрушения. 2021-08-14T22:41 true PT1M14S

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