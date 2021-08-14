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Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227
Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227 - РИА Новости, 15.08.2021
Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227
Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227, сообщает управление гражданской обороны страны. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-14T22:41
2021-08-14T22:41
2021-08-15T00:25
в мире
гаити
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227, сообщает управление гражданской обороны страны."Число жертв землетрясения увеличилось и составило 227 погибших, в том числе 158 на юге; сотни пострадавших и пропавших без вести. Первые мероприятия, проведенные как профессиональными спасателями, так и населением, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте управления.Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу. Ранее управление гражданской обороны страны сообщило, что жертвами землетрясения стали по меньшей мере 29 человек.
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РИА Новости
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Кадры последствия землетрясения на Гаити: есть разрушения и жертвы
В результате землетрясения у берегов Гаити есть погибшие, разрушения.
2021-08-14T22:41
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PT1M14S
РИА Новости
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в мире, гаити, видео
22:41 14.08.2021 (обновлено: 00:25 15.08.2021)
Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227
Управление гражданской обороны Гаити: в результате землетрясения в стране погибли 227 человек
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Число жертв землетрясения в Гаити
возросло до 227, сообщает управление гражданской обороны страны.
"Число жертв землетрясения увеличилось и составило 227 погибших, в том числе 158 на юге; сотни пострадавших и пропавших без вести. Первые мероприятия, проведенные как профессиональными спасателями, так и населением, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте управления.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу. Ранее управление гражданской обороны страны сообщило, что жертвами землетрясения стали по меньшей мере 29 человек.