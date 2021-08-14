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На Гаити введут режим ЧП

На Гаити введут режим ЧП - РИА Новости, 14.08.2021

На Гаити введут режим ЧП

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил, что объявит чрезвычайное положение в стране связи с землетрясением, в результате которого погибли люди. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T20:26

2021-08-14T20:26

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в мире

гаити

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил, что объявит чрезвычайное положение в стране связи с землетрясением, в результате которого погибли люди."Мы собираемся принять необходимые меры, чтобы помочь людям, которые пострадали в результате землетрясения... Мы должны проявить большую солидарность по отношению к чрезвычайной ситуации. Правительство объявит чрезвычайное положение. Мы будем действовать оперативно", - заявил Анри в Twitter.Как сообщил местный портал Haiti24 со ссылкой на премьер-министра, чрезвычайное положение вводится на один месяц.Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу. Управление гражданской обороны страны сообщило, что жертвами землетрясения стали по меньшей мере 29 человек.

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Кадры последствия землетрясения на Гаити: есть разрушения и жертвы В результате землетрясения у берегов Гаити есть погибшие, разрушения. 2021-08-14T20:26 true PT1M14S

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