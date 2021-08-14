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В районе Гаити зафиксировали ряд новых подземных толчков магнитудой до 5,2
В районе Гаити зафиксировали ряд новых подземных толчков магнитудой до 5,2 - РИА Новости, 14.08.2021
В районе Гаити зафиксировали ряд новых подземных толчков магнитудой до 5,2
Ряд подземных толчков магнитудой до 5,2 зафиксирован в районе Гаити, где ранее произошло землетрясение магнитудой 7,2, следует из данных Геологической службы... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T19:56
2021-08-14T19:56
2021-08-14T20:42
в мире
гаити
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ряд подземных толчков магнитудой до 5,2 зафиксирован в районе Гаити, где ранее произошло землетрясение магнитудой 7,2, следует из данных Геологической службы США (USGS).Как следует из информации USGS, после землетрясения магнитудой 7,2 было зафиксировано еще не менее семи подземных толчков, мощность самого сильного из них составила 5,2, он был зафиксирован в 12.49 по времени UTC (15.49 мск), очаг залегал на глубине 10,8 километра.По данным властей Гаити, в результате землетрясения погибли не менее пяти человек, пострадали объекты системы здравоохранения.
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в мире, гаити
19:56 14.08.2021 (обновлено: 20:42 14.08.2021)
В районе Гаити зафиксировали ряд новых подземных толчков магнитудой до 5,2
Геологическая служба США зафиксировала в районе Гаити ряд новых подземных толчков магнитудой до 5,2