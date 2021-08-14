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При землетрясении у берегов Гаити погибли 29 человек

При землетрясении у берегов Гаити погибли 29 человек - РИА Новости, 14.08.2021

При землетрясении у берегов Гаити погибли 29 человек

При землетрясении на Гаити погибли по меньшей мере 29 человек, сообщил представитель Управления гражданской обороны страны в эфире телеканала RTNH. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T18:58

2021-08-14T18:58

2021-08-14T20:48

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ПОРТ-О-ПРЕНС, 14 авг — РИА Новости. При землетрясении на Гаити погибли по меньшей мере 29 человек, сообщил представитель Управления гражданской обороны страны в эфире телеканала RTNH.Также пострадали медицинские объекты.Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил, что объявит чрезвычайное положение.Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Гаити ранее в субботу. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип.Позднее произошла серия новых толчков магнитудой до 5,2.Изначально была объявлена угроза цунами, но затем ее сняли.Как отмечала геологическая служба США (USGS) на основании анализа данных о плотности населения, сейсмоустойчивости зданий и изучении последствий аналогичных бедствий, погибнуть могли тысячи жителей страны.

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Кадры последствия землетрясения на Гаити: есть разрушения и жертвы В результате землетрясения у берегов Гаити есть погибшие, разрушения. 2021-08-14T18:58 true PT1M14S

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