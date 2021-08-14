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При землетрясении у берегов Гаити погибли 29 человек
При землетрясении у берегов Гаити погибли 29 человек - РИА Новости, 14.08.2021
При землетрясении у берегов Гаити погибли 29 человек
При землетрясении на Гаити погибли по меньшей мере 29 человек, сообщил представитель Управления гражданской обороны страны в эфире телеканала RTNH. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T18:58
2021-08-14T18:58
2021-08-14T20:48
в мире
гаити
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 14 авг — РИА Новости. При землетрясении на Гаити погибли по меньшей мере 29 человек, сообщил представитель Управления гражданской обороны страны в эфире телеканала RTNH.Также пострадали медицинские объекты.Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил, что объявит чрезвычайное положение.Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Гаити ранее в субботу. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип.Позднее произошла серия новых толчков магнитудой до 5,2.Изначально была объявлена угроза цунами, но затем ее сняли.Как отмечала геологическая служба США (USGS) на основании анализа данных о плотности населения, сейсмоустойчивости зданий и изучении последствий аналогичных бедствий, погибнуть могли тысячи жителей страны.
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РИА Новости
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Кадры последствия землетрясения на Гаити: есть разрушения и жертвы
В результате землетрясения у берегов Гаити есть погибшие, разрушения.
2021-08-14T18:58
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РИА Новости
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в мире, гаити, видео
18:58 14.08.2021 (обновлено: 20:48 14.08.2021)
При землетрясении у берегов Гаити погибли 29 человек
Власти: по меньшей мере 29 человек погибли в результате землетрясения у берегов Гаити
ПОРТ-О-ПРЕНС, 14 авг — РИА Новости.
При землетрясении на Гаити погибли по меньшей мере 29 человек, сообщил представитель Управления гражданской обороны страны в эфире телеканала RTNH
.
Также пострадали медицинские объекты.
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил, что объявит чрезвычайное положение.
"Мы собираемся принять необходимые меры, чтобы помочь людям, которые пострадали в результате землетрясения. <...> Мы должны проявить большую солидарность по отношению к чрезвычайной ситуации. Правительство объявит чрезвычайное положение. Мы будем действовать оперативно", — написал он в твиттере
.
Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Гаити ранее в субботу. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип.
Позднее произошла серия новых толчков магнитудой до 5,2.
Изначально была объявлена угроза цунами, но затем ее сняли.
Как отмечала геологическая служба США (USGS)
на основании анализа данных о плотности населения, сейсмоустойчивости зданий и изучении последствий аналогичных бедствий, погибнуть могли тысячи жителей страны.