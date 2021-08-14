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Во Владимирской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Во Владимирской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.08.2021
Во Владимирской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Двадцать два человека пострадали в столкновении автобуса и грузовика с полуприцепом во Владимирской области, сообщает в субботу управление МВД по региону. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T10:04
2021-08-14T14:22
происшествия
владимирская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 14 авг — РИА Новости. Двадцать два человека пострадали в столкновении автобуса и грузовика с полуприцепом во Владимирской области, сообщает в субботу управление МВД по региону.Авария произошла около 03:15 мск субботы на 97-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе.По данным полиции, погибших нет."По состоянию на 06:30 известно о 22 пострадавших, из них 16 человек доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
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происшествия, владимирская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
10:04 14.08.2021 (обновлено: 14:22 14.08.2021)
 
Во Владимирской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

МВД: автобус столкнулся с грузовиком во Владимирской области, 22 человека пострадали

© Фото : ГУ МВД России по Владимирской областиДТП на 97-м км федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе во Владимирской области
ДТП на 97-м км федеральной автодороги М-8 Холмогоры в Александровском районе во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© Фото : ГУ МВД России по Владимирской области
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ВОРОНЕЖ, 14 авг — РИА Новости. Двадцать два человека пострадали в столкновении автобуса и грузовика с полуприцепом во Владимирской области, сообщает в субботу управление МВД по региону.
Авария произошла около 03:15 мск субботы на 97-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе.

"По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса Neoplan, двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем MAN с полуприцепом "ТОНАР" под управлением 37-летнего водителя", — говорится в сообщении.

По данным полиции, погибших нет.
"По состоянию на 06:30 известно о 22 пострадавших, из них 16 человек доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
© Фото : ГУ МВД России по Владимирской областиДТП на 97-м км федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе во Владимирской области
ДТП на 97-м км федеральной автодороги М-8 Холмогоры в Александровском районе во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© Фото : ГУ МВД России по Владимирской области
ДТП на 97-м км федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе во Владимирской области
 
ПроисшествияВладимирская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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