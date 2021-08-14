https://ria.ru/20210814/dtp-1745726223.html

Во Владимирской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Во Владимирской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.08.2021

Во Владимирской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Двадцать два человека пострадали в столкновении автобуса и грузовика с полуприцепом во Владимирской области, сообщает в субботу управление МВД по региону. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T10:04

2021-08-14T10:04

2021-08-14T14:22

происшествия

владимирская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745726698_0:77:1024:653_1920x0_80_0_0_c93f88154f52be0d9cb8e5485c0c7838.jpg

ВОРОНЕЖ, 14 авг — РИА Новости. Двадцать два человека пострадали в столкновении автобуса и грузовика с полуприцепом во Владимирской области, сообщает в субботу управление МВД по региону.Авария произошла около 03:15 мск субботы на 97-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе.По данным полиции, погибших нет."По состоянию на 06:30 известно о 22 пострадавших, из них 16 человек доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владимирская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)