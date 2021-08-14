https://ria.ru/20210814/dokumenty-1745733646.html

СМИ: посольство США в Афганистане начало уничтожать секретные документы

СМИ: посольство США в Афганистане начало уничтожать секретные документы - РИА Новости, 14.08.2021

СМИ: посольство США в Афганистане начало уничтожать секретные документы

Руководство посольства США в Афганистане поручило сотрудникам уничтожить секретные материалы, а также вещи, которые могут использовать талибы в собственных... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T11:51

2021-08-14T11:51

2021-08-14T12:17

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Руководство посольства США в Афганистане поручило сотрудникам уничтожить секретные материалы, а также вещи, которые могут использовать талибы в собственных целях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатический источник.В статье отмечается, что это связано с успешным продвижением "Талибана"* к столице страны. По мнению собеседника издания, Кабул может быть окружен в течение недели.Источник также назвал ситуацию в городе исключительно напряженной и добавил, что планы дипмиссии постоянно меняются.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с "Талибаном"*, который в последние месяцы овладел значительными территориями по всей стране. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск. Российский МИД назвал это решение признанием провала миссии американцев в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745565405.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, россия