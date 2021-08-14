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СМИ: посольство США в Афганистане начало уничтожать секретные документы
СМИ: посольство США в Афганистане начало уничтожать секретные документы - РИА Новости, 14.08.2021
СМИ: посольство США в Афганистане начало уничтожать секретные документы
Руководство посольства США в Афганистане поручило сотрудникам уничтожить секретные материалы, а также вещи, которые могут использовать талибы в собственных... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T11:51
2021-08-14T12:17
в мире
сша
талибан
афганистан
россия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Руководство посольства США в Афганистане поручило сотрудникам уничтожить секретные материалы, а также вещи, которые могут использовать талибы в собственных целях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатический источник.В статье отмечается, что это связано с успешным продвижением "Талибана"* к столице страны. По мнению собеседника издания, Кабул может быть окружен в течение недели.Источник также назвал ситуацию в городе исключительно напряженной и добавил, что планы дипмиссии постоянно меняются.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с "Талибаном"*, который в последние месяцы овладел значительными территориями по всей стране. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск. Российский МИД назвал это решение признанием провала миссии американцев в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, россия
11:51 14.08.2021 (обновлено: 12:17 14.08.2021)
 
СМИ: посольство США в Афганистане начало уничтожать секретные документы

CNN о ситуации в Кабуле: дипмиссия США в Афганистане начала уничтожать секретные документы

© РИА Новости / Филипп ПрокудинБрошенная авиабаза США в Баграме, Афганистан
Брошенная авиабаза США в Баграме, Афганистан - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Филипп Прокудин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Руководство посольства США в Афганистане поручило сотрудникам уничтожить секретные материалы, а также вещи, которые могут использовать талибы в собственных целях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатический источник.
В статье отмечается, что это связано с успешным продвижением "Талибана"* к столице страны. По мнению собеседника издания, Кабул может быть окружен в течение недели.
Источник также назвал ситуацию в городе исключительно напряженной и добавил, что планы дипмиссии постоянно меняются.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с "Талибаном"*, который в последние месяцы овладел значительными территориями по всей стране. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск. Российский МИД назвал это решение признанием провала миссии американцев в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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